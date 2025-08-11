V Ružinove pretrváva výskyt komára tigrovaného. Najaktívnejší bude celé leto

„Tento rok sme realizovali monitoring komárov tigrovaných v lokalitách, ktoré boli nahlásené verejnosťou prostredníctvom medzinárodnej aplikácie Mosquito alert,“ priblížil Bubla. Dodal, že na základe hlásení verejnosti preverujú možný výskyt vo Vajnoroch, okolie Východnej ulice, v Novom Meste v okolí Tupého ulice, v Petržalke na Holíčskej ulici a vo Vrakuni pri lesoparku.Čítajte viac Komáre z tropických krajín sú už aj na Slovensku. Môžu šíriť choroby? Vedkyňa varuje, že treba konať, kým nie je neskoro
Komár tigrovaný môže prenášať 22 rôznych vírusov vrátane exotických vírusov dengue, chikungunya, Zika alebo žltá zimnica. Tento druh je len potenciálnym prenášačom, ale nie zdrojom nákazy. Jeho výskyt tak podľa Bublu neznamená automaticky šírenie prenosných ochorení.
„O prenose ochorení nemáme k dnešnému dňu vedomosť. Sme v kontakte s Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorý sme požiadali, aby nás v prípade takýchto skutočností urýchlene informoval," povedal hovorca. Doplnil, že na základe informácií od regionálneho úradu verejného zdravotníctva neevidujú prípady výskytu infekčných ochorení u obyvateľov, ktoré by mohli byť prenesené týmto druhom komára v Bratislave.