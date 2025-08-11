Zrážka osobného auta s nákladným vozidlom v Ružomberku: hasiči hlásia raneného a únik kvapaliny

Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste zasahujú traja príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Ružomberku s jedným kusom techniky.
V Ružomberku zasahujú hasiči na ceste I/18 pri dopravnej nehode osobného vozidla a nákladného vozidla. Z miesta hlásia zranenie a únik prevádzkovej kvapaliny.
Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste zasahujú traja príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Ružomberku s jedným kusom techniky.