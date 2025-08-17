Archeologický klenot Slovenska: V srdci východu ožíva osada lovcov mamutov a pravekých poľovníkov

Stredovekých pamiatok, ktoré turisti vyhľadávajú ako atrakciu, je na Slovensku pomerne veľa. Z doby bronzovej je ich však oveľa menej. Jednu z nich nájdete aj v obci Nižná Myšľa v okrese Košice-okolie. Ide o stopy osídlenia spred takmer 3700 rokov.
Ide o lokalitu, kde sa nachádzalo sídlo ľudí z otomansko-füzesabonyskej kultúry. Príbeh obyvateľov z doby bronzovej trval na tomto mieste zhruba 300 rokov. Išlo o lovcov, remeselníkov či šikovných obchodníkov.
Mimochodom, prvé archeologické pamiatky po najstarších obyvateľoch chotára dnešnej Nižnej Myšle siahajú do ešte hlbšej minulosti. Ide o kamenné štiepané nástroje, čepele, ich zlomky a úštepy z poslednej doby ľadovej. Na sklonku paleolitu sa tu pravdepodobne nachádzali prechodné, sezónne sídliská lovcov mamutov. Vek nájdených nástrojov možno rámcovo datovať medzi 100-tisíc až 40-tisíc rokov pred naším letopočtom.
Možným dôvodom ich aktivít v tejto oblasti bol hojný výskyt lovnej zveri pri vodných tokoch, a zvlášť existencia termálneho prameňa, vyvierajúceho na neďalekom svahu Slanských vrchov. Tento prameň má celoročnú teplotu 18 °C.
Osada aj pohrebisko
S výskumom v tejto lokalite, kde sa nachádzalo sídlo z doby bronzovej, začali ešte v roku 1977 archeológovia Ladislav Olexa z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre a Dárius Gašaj z Východoslovenského múzea v Košiciach. Za desiatky rokov preskúmali spolu so stovkami študentov, brigádnikov a nadšencov archeológie takmer 3,5-hektárovú časť spomínanej lokality.
Zhruba medzi rokmi 1800 až 1700 pred Kristom tu bola založená opevnená osada. Na jej vybudovanie si vybrali strategicky výhodné miesto – plochú južnú časť vyvýšeniny Várhegy. V blízkosti osady bolo založené aj pohrebisko s kostrovým spôsobom pochovávania. Do dnešných dní sa preskúmalo vyše 800 hrobov; iba v dvoch prípadoch išlo o hroby žiarové. Táto lokalita s rozlohou 8 hektárov bola vyše 300 rokov dominantným strediskom.
Stredovekých pamiatok je na Slovensku pomerne veľa. Z doby bronzovej je ich oveľa menej. Jednu nájdete aj v obci Nižná Myšľa. Ide o stopy osídlenia spred takmer 3700 rokov.
Z niekoľkých stoviek hrobov, z odpadových a hospodárskych jám a zo zvyškov príbytkov sa zatiaľ získalo niekoľko tisíc archeologických nálezov. Nájdené artefakty dokumentujú vysokú životnú úroveň a technologickú zručnosť vtedajších obyvateľov opevnených osád.
Niet divu – vedeli vyrábať dokonalé nástroje, ozdoby aj zbrane z kameňa, kosti, parohoviny i dreva. Hrnčiarstvo doviedli takmer k dokonalosti, a to napriek tomu, že ešte nemali k dispozícii hrnčiarsky kruh.
Miestni obyvatelia si stavali dokonalé príbytky zrubového typu, pričom používali kamene na stabilizáciu ich základov. Jednotlivé typy domov boli budované v radoch, medzi ktorými sa nachádzali uličky. Tak vznikla pri dnešnej Nižnej Myšli kedysi dávno opevnená osada takmer mestského charakteru, ktorá mala svoje vzory až ďaleko v Stredomorí, vo vtedajšej najvyspelejšej európskej kultúrnej oblasti. Obyvatelia tejto osady, ktorá mala dokonalé opevnenie pozostávajúce z hlbokej suchej priekopy a zemného valu s drevenou palisádou, boli zdatnými metalurgmi aj obchodníkmi.Čítajte viac Košický Alcatraz. Miklušova väznica je oknom do temnej minulosti, najmladším väzňom bol deväťročný chlapec
Záujemcom ponúkajú cestu v čase
V súčasnosti si sem každoročne nájde cestu množstvo nadšencov dávnej histórie. „Tento rok je v porovnaní s predchádzajúcim výrazne slabší. Mesačná návštevnosť je niečo nad polovičnou hodnotou v porovnaní s minuloročnými mesiacmi. Počet školských skupín (a iných) je približne o tretinu nižší za mesiace máj až júl, ako tomu bolo v roku 2024,“ zhodnotil priebeh doterajšej sezóny Patrik Štein z Občianskeho združenia Collegium Myssle, ktoré sa o lokalitu stará.
„V zlepšení návštevnosti nám snáď pomôže otvorený bufet, ktorý ponúka balené potraviny a je pre verejnosť otvorený v dňoch, keď je otvorený archeoskanzen, teda v čase od 13:00 do 19:00,“ myslí si Štein. „Aj minulé roky sme viedli tzv. návštevnosť mimo prevádzky, čiže návštevnosť mimo otváracích hodín – najčastejšie v dňoch po zatvorení alebo v dňoch, keď nemáme otvorené. Návštevnosť je vedená iba na základe osobného pozorovania alebo kamerového záznamu. Tento rok aspoň vidím zvýšený počet prichádzajúcich návštevníkov po zatvorení, najnovšie aj počas obednej prestávky cez pracovné dni,“ opisuje Štein súčasný trend.
Návrat k akciám
Občianske združenie chce v rámci plánov aj naďalej organizovať podujatia, na ktorých sa prezentuje archeologická lokalita a doba bronzová. „Tento rok sme si dali oddychové obdobie, keď robíme iba menej náročné podujatia, ako sú kurzy keramiky, dni archeológie, tajomná prechádzka a ďalšie podujatia spojené s obecnou organizáciou,“ priblížil Štein ďalšie plány.
Navyše, budúci rok majú naplánovaný návrat historického festivalu Starovek v Nižnej Myšli, pripravujú ďalšie kurzy a chystajú aj zväčšenie expozície archeoskanzenu.
Občianske združenie Collegium Myssle tu pôsobí od roku 1995. Ide o podpornú organizáciu pri výskume, konzervovaní, financovaní, dokumentovaní a propagovaní archeologických výskumov v Nižnej Myšli. V spolupráci s miestnou samosprávou a Archeologickým ústavom SAV založili prvé neštátne archeologické múzeum na Slovensku.
V letnej sezóne sú otváracie hodiny od stredy do piatku od 9.00 do 18.00, počas víkendu o hodinu dlhšie. V pondelok a utorok je múzeum oficiálne zatvorené. Počas otváracích hodín sú v pravidelných intervaloch možné aj komentované prehliadky.