Tisova ulica vo Varíne je nezákonná, definitívne rozhodol najvyšší správny súd

Ako ďalej informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová, uznesením Správneho súdu v Banskej Bystrici z 26. júna 2024 bolo v plnom rozsahu vyhovené žalobe, ktorú v tejto veci podala GP SR. Nezákonnosť určenia názvu uvedenej ulice v obci Varín je tak podľa prokuratúry definitívne potvrdená.
Správny súd v Banskej Bystrici v júni 2024 vyhovel v celom rozsahu žalobe prokurátora Generálnej prokuratúry SR, keď rozhodol, že napadnuté všeobecne záväzné nariadenie v časti, v ktorej obec Varín v okrese Žilina určuje názov Ulice Dr. Jozefa Tisu, nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Prokurátor v tejto veci podal ešte 30. mája 2022 obci Varín protest proti všeobecne záväznému nariadeniu obce o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce z dôvodu, že určenie názvu Ulice Dr. Jozefa Tisu je v rozpore so zákonom. Obecné zastupiteľstvo však na svojom zasadnutí konanom 19. júla 2022 podanému protestu prokurátora nevyhovelo, preto podal žalobu na súd.Čítajte aj Tiso je vo Varíne uzavretou kapitolou. Tabuľky s novým názvom kontroverznej ulice však stále chýbajú
Obec Varín musí na základe rozhodnutia súdu ulicu premenovať v zákonom stanovenej lehote. Podľa prokuratúry názvom ulice obec porušovala zákon o obecnom zriadení, keďže jej názov nebol určený s prihliadnutím na významné nežijúce osobnosti, zároveň ide o názov urážajúci náboženské alebo národnostné cítenie, a navyše ide aj o jazykovo nesprávny názov.
Začiatkom roka 2022 zrušil vtedajší špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na podklade podaných sťažností uznesenie o vznesení obvinenia voči desiatim poslancom obecného zastupiteľstva obce Varín, ktorí boli na základe pokynu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry obvinení z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Dôvodom bolo, že poslanci neodhlasovali zmenu názvu ulice v obci Varín, ktorá je pomenovaná po prezidentovi vojnového Slovenského štátu Jozefovi Tisovi.
Lipšic vo svojom zrušujúcom uznesení okrem iného uviedol, že objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd si vyžaduje, že páchateľ verejne prejavuje sympatie k danej skupine. Prejaviť sympatiu je tak podľa Lipšica možné len aktívnym konaním, verejné prejavenie sympatie nekonaním je z povahy veci nemožné.