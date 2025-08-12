Po nehode pri Bidovciach zomrela 75-ročná vodička. Polícia začala trestné stíhanie

Vodička išla okolo 14.00 h v aute zn. Audi v smere od Herlian k obci Bidovce. „Pravdepodobne z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície s vozidlom zišla na nespevnenú časť mimo cesty vpravo, narazila do betónového priepustu a následne narazila do stromu. Po náraze sa vozidlo prevrátilo na strechu,“ spresnila s tým, že posádka rýchlej zdravotnej pomoci ju transportovala do jednej z košických nemocníc.
Prvotné predbežné informácie podľa polície naznačovali, že pri dopravnej nehode utrpela zranenia, ktoré si vyžiadajú viac ako 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti. Žena však napokon zomrela. „To, či za dopravnou nehodou stála naozaj náhla zdravotná indispozícia alebo iné okolnosti, môžu potvrdiť výsledky pitvy a ďalšie vyšetrovanie,“ dodala Ivanová.
Polícia v súvislosti s touto dopravnou nehodou začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.