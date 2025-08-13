Pravda Správy Regióny Na železnici Petržalka-Rusovce prišiel o život muž, doprava bola zastavená

V Bratislave na železničnej trati v úseku Železničná stanica Petržalka smerom do Rusoviec v stredu popoludní prišiel o život muž, ktorý vošiel do dráhy prechádzajúcemu vlaku. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.

13.08.2025 15:20 , aktualizované: 16:40
Vošiel do jazdnej dráhy prechádzajúcemu vlaku, pričom rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť. Železničnú dopravu v úseku Bratislava-Petržalka – Rusovce po nehode obnovili. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na webe.

„Rušňovodič aj napriek okamžitej snahe a použitia bŕzd zrážke zabrániť nedokázal, v dôsledku čoho muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Dychová skúška o rušňovodiča dopadla s negatívnym výsledkom,“ priblížil hovorca.

Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Presné okolnosti tohto prípadu sú v štádiu vyšetrovania.

