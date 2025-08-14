Pravda Správy Regióny Obmedzenia na dva týždne. Tomášikovu idú opravovať v štyroch etapách, Wolkrovu už od piatku

V sobotu 16. augusta začnú v Bratislave s opravou vozovky na Tomášikovej ulici, v úseku od križovatky s Trnavskou cestou po chrám sv. Rastislava.

14.08.2025 09:35 , aktualizované: 09:44
Dopravná kolóna z dôsledku uzavretia pruhov na Šancovej ulici v Bratislave 2. júla 2025.
Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, práce budú vykonávať v štyroch etapách a potrvajú do 31. augusta. Pozostávajú z výmeny povrchu vozovky, výmeny poškodených obrubníkov a žulovej prídlažby, osadenia kasselského obrubníka na zastávke MHD a z výškových úprav vývodov inžinierskych sietí.

Na Šancovej od júna 2025 opravujú potrubie
V prvej etape bude uzatvorený úsek od chrámu sv. Rastislava po výjazd z čerpacej stanice v smere na Trnavskú cestu. Vodičov žiadajú, aby využili obchádzkové trasy cez ulicu Maximiliána Hella alebo Drieňovú. V smere od križovatky s Trnavskou cestou bude umožnený vjazd na čerpaciu stanicu.

V druhej etape bude uzatvorený úsek v smere na Ružinovskú, od križovatky s Trnavskou cestou po chrám sv. Rastislava, prejazd bude umožnený v protismere. Pre vozidlá v smere na križovatku s Trnavskou cestou bude tento úsek naďalej neprejazdný.

Práce tretej a štvrtej etapy sa budú týkať úseku v smere na Ružinovskú, od križovatky s Trnavskou cestou po čerpaciu stanicu, kde bude postupne vymenený povrch oboch jazdných pruhov. Práce sa dotknú aj liniek MHD, pričom zmeny budú zverejnené na webe Dopravného podniku Bratislava. Vodičov žiadajú o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť.

Magistrát už od zajtra ide opravovať aj časť Wolkrovej ulice pri výjazde a zjazde na Panónsku cestu.

„Počas prác bude doprava riadená, prosíme o zvýšenú opatrnosť pri prejazde. Práce plánujeme ukončiť do konca augusta, ďakujeme za trpezlivosť,“ uviedlo vedenie mesta.

