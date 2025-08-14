Obmedzenia na dva týždne. Tomášikovu idú opravovať v štyroch etapách, Wolkrovu už od piatku

Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, práce budú vykonávať v štyroch etapách a potrvajú do 31. augusta. Pozostávajú z výmeny povrchu vozovky, výmeny poškodených obrubníkov a žulovej prídlažby, osadenia kasselského obrubníka na zastávke MHD a z výškových úprav vývodov inžinierskych sietí.
V prvej etape bude uzatvorený úsek od chrámu sv. Rastislava po výjazd z čerpacej stanice v smere na Trnavskú cestu. Vodičov žiadajú, aby využili obchádzkové trasy cez ulicu Maximiliána Hella alebo Drieňovú. V smere od križovatky s Trnavskou cestou bude umožnený vjazd na čerpaciu stanicu.
V druhej etape bude uzatvorený úsek v smere na Ružinovskú, od križovatky s Trnavskou cestou po chrám sv. Rastislava, prejazd bude umožnený v protismere. Pre vozidlá v smere na križovatku s Trnavskou cestou bude tento úsek naďalej neprejazdný.Čítajte viac Najhoršia ulica pre život v Bratislave? Šancovú prerábajú, no potrebuje oveľa viac, aby bola bezpečná. Aké má mesto plány?
Práce tretej a štvrtej etapy sa budú týkať úseku v smere na Ružinovskú, od križovatky s Trnavskou cestou po čerpaciu stanicu, kde bude postupne vymenený povrch oboch jazdných pruhov. Práce sa dotknú aj liniek MHD, pričom zmeny budú zverejnené na webe Dopravného podniku Bratislava. Vodičov žiadajú o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť.Čítajte viac Hotovo. Vajnorská ulica je po náročnej rekonštrukcii opäť prejazdná
Magistrát už od zajtra ide opravovať aj časť Wolkrovej ulice pri výjazde a zjazde na Panónsku cestu.
„Počas prác bude doprava riadená, prosíme o zvýšenú opatrnosť pri prejazde. Práce plánujeme ukončiť do konca augusta, ďakujeme za trpezlivosť,“ uviedlo vedenie mesta.