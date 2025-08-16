Prírodné chladničky v horúcich dňoch. Dva vodopády na východe, ktoré stoja za návštevu

Ak niekto cestuje z Košíc smerom na Rožňavu, môže spojiť príjemné s užitočným a zastaviť sa pri dvojici nezvyčajných vodopádov. Na ich vzniku sa okrem prírody podieľala aj ľudská činnosť. Ako prvé možno navštíviť Hájske vodopády.
Z niekdajších lomov krásna príroda
Turisti ich nájdu nad obcou Háj. Vodopády sú tvorené niekoľkými kaskádami s výškou od jedného do siedmich metrov. Sú súčasťou koryta Hájskeho potoka, ktorý je ľavostranným prítokom rieky Turňa. Ako však vznikli? Ako už bolo spomenuté, pomohli aj ľudia – presnejšie ťažba travertínu. Kedysi sa tu nachádzali malé lomy a bane, kde sa tento krásny vápnik lámal. Slúžil nielen ako stavebný, ale aj obkladový kameň.
Preto nečudo, že ho obyvatelia využívali ako stavebný materiál. „Ťažba sa skončila niekedy v 70. rokoch minulého storočia. Odvtedy lomy pustli a vznikli vodopády obkolesené peknou prírodou,“ priblížil starosta obce Háj Július Farkas. V spolupráci s ochranármi pripravujú aj nový náučný chodník s tabuľami, ktoré návštevníkom poskytnú nové informácie.
Ako sa dostať k vodopádom? Z hlavnej cesty pri Turni nad Bodvou treba odbočiť na obec Háj. Treba prejsť cez celú dedinu – vodopády sa nachádzajú niekoľko sto metrov nad ňou, pri ceste do Hačavy. Auto sa dá odstaviť na viacerých miestach, no treba brať ohľad na to, že cesta je úzka.
Prístup k vodopádom je označený šípkami. Menej zdatní či pohybovo obmedzení návštevníci však musia byť opatrní. K vodopádom vedú chodníky, vo svahu sú aj schody, no vďaka sypkému povrchu môžu byť šmykľavé. Návšteva vodopádov však stojí za to – priamo pri nich je viacero cestičiek, ktorými sa dá popri nich prejsť. V horúcich dňoch padne dobre aj tieň, zvuk zurčiaceho potoka a teplota nižšia aj o 10 stupňov. Oplatí sa sem prísť aj na jeseň či v zime, keď počas mrazov vznikajú pôsobivé cencúle a ľadové steny.
Aj Hollywood si sem našiel cestu
Hájske vodopády nie sú jedinou atrakciou obce. Pred 25 rokmi sa tu nakrúcal film Za nepriateľskou líniou, v ktorom účinkovali aj herci Owen Wilson a Gene Hackman. „Vtedy pomáhali aj naši obyvatelia. Nakrúcanie scén tu trvalo zhruba tri mesiace. Filmári tu ako dar nechali sochu anjela, ktorá sa objavila aj vo filme,“ zaspomínal starosta.
Napriek zdaniu socha nie je z kameňa. „Ide o laminát vyplnený polystyrénom. Sochu sme museli už dvakrát opravovať, ale stálo to za to,“ myslí si Farkas. Niet divu – socha sa vďaka výške zhruba 10 metrov stala novou dominantou obce. Nachádza sa na miestnom cintoríne a vidno ju už zďaleka priamo z cesty.
O niekoľko kilometrov ďalej ponúka oddych Hrhovský vodopád. Je výnimočný aj tým, že je takmer priamo uprostred obce. Len pre zaujímavosť – voda padá z výšky 14 metrov a je tak najväčším vodopádom Slovenského krasu. Napája ho vyvieračka Féj, ktorá pramení nad obcou na Hornom vrchu. Počas svojej činnosti vďaka neustálemu usadzovaniu vytvorila 16 metrov hrubú vrstvu svetlohnedého travertínu. Jeho vek sa odhaduje na zhruba päťtisíc rokov.
Aj ku vzniku Hrhovského vodopádu prispela ťažba travertínu. Miestni obyvatelia ho využívali na stavbu pivníc. Blízko neho a vyvieračky objavili viaceré skameneliny aj archeologické nálezy.
V horúcich dňoch padne vhod akékoľvek osvieženie. Nie každému vyhovuje pri vysokých teplotách turistika či kúpanie v akvaparkoch alebo na kúpaliskách. A predsa existuje spôsob, ako si urobiť nenáročný výlet spojený s príjemným ochladením.
K vodopádu je ľahký prístup. Z hlavnej cesty spájajúcej Košice a Rožňavu treba odbočiť na obec Hrhov. Po pár sto metroch treba prísť k miestnym potravinám – od nich nasmerujú k vodopádu šípky. Prístup je cez mostík ponad potok po spevnenom chodníku. Je tu aj možnosť posedenia, čo padne vhod najmä počas horúcich dní.
V okolí sú ďalšími atrakciami jaskyňa Oltárna diera, ktorá už počas tatárskych vpádov, ale aj cez druhú svetovú vojnu poskytovala úkryt obyvateľom okolitých obcí. Neďaleko sa nachádza aj Zádielska tiesňava a Hrhovské rybníky.