Na Luníku IX likvidujú rozostavanú škôlku. Začala sa rozpadávať skôr, ako ju dokončili

Pritom pôvodne mala privítať deti v košickej mestskej časti Luník IX ešte v roku 2020. Kde nastal problém? „V októbri 2018 sa na pracovnom stretnutí so zhotoviteľom dohodlo, že dôjde k ukončeniu zmluvy o diele s mestom Košice, čo sa v rovnaký mesiac aj stalo. Ďalší dodávateľ, ktorý uspel v nasledujúcom verejnom obstarávaní v roku 2020, práce nezačal. Takisto ani ten posledný, ktorý mal nastúpiť v roku 2023,“ píše sa v stanovisku, ktoré poskytol hovorca mesta Dušan Tokarčík.
Posledný víťaz verejnej súťaže chcel dokončiť rekonštrukciu škôlky za 432-tisíc eur s DPH, financovaná bola z eurofondov. „Pôvodne schválený projekt pozostával z prístavby nového jednopodlažného pavilónu pre dve triedy so 44 žiakmi. Jeho súčasťou mala byť aj prestavba existujúcej spojovacej chodby a stavebné úpravy zateplenia strešnej konštrukcie. Celkovo sa malo zrekonštruovať zhruba 26 percent plochy školy, čím by sa zvýšila energetická hospodárnosť budov,“ spresnil hovorca.
Magistrát musel vrátiť peniaze
Súčasťou úprav mali byť aj stavebné práce na zabezpečenie dodávok energií, vody, ako aj riešenia odpadov či nové oplotenie. Rozostavaný pavilón sa však nakoniec dostal do takého zlého stavu, že mesto ho kvôli bezpečnosti radšej dalo zbúrať. Práce prebiehajú v týchto dňoch. Horšie je, že mesto muselo peniaze z eurofondov vrátiť. Navyše pribudli aj náklady na zbúranie až po základovú dosku, čo predstavuje sumu 170-tisíc eur.
„Predstavitelia vedenia mesta absolvovali viacero stretnutí s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity a diskutovali aj o možnostiach ďalšieho rozšírenia školy. Ak dôjde k vypísaniu eurofondovej výzvy, v rámci ktorej budeme môcť požiadať o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu, určite tak urobíme s aktualizovaným projektom, ktorý sme pripravili,“ priblížil Tokarčík ďalšie plány mesta.
Starosta Luníka IX Marcel Šaňa (SRK) je zo situácie sklamaný. „Už dlhšie som mesto upozorňoval na rozostavaný pavilón škôlky. Nakoniec to dospelo do takého stavu, že je lepšie ho zbúrať. Zlyhalo mesto aj firma, ktorá mala prístavbu stavať,“ priznal starosta. Problém si vyžaduje čo najrýchlejšie riešenie. Umiestnenie detí z Luníka IX do škôlok v iných mestských častiach je problém.
Nové projekty prinesú desiatky miest
Najlepším riešením je preto rozšíriť kapacity už existujúcich predškolských zariadení priamo na sídlisku. „Nutne potrebujeme rozšíriť kapacitu materskej školy, čísla hovoria jasne – do dvoch rokov potrebujeme umiestniť až 250 detí. Je dobré, že mesto už má pripravenú novú projektovú dokumentáciu na budovu škôlky, kde by sa dalo umiestniť 88 detí,“ priblížil starosta.
Dodal, že to však nebude stačiť. „Druhá vec je aj čas. Už bolo viacero eurofondových výziev, no mesto nevyužilo ani jednu, čo ma mrzí. Pokúšala sa o to aj tunajšia súkromná materská škola, ktorá tu funguje niekoľko rokov. Jej zriaďovateľom je nezisková organizácia. Tiež mala pripravený projekt na rozšírenie, no dnes môžem povedať, že zlyhal odbor školstva na magistráte,“ poukázal Šaňa na problém.
Na druhej strane podľa neho mestská časť spolupracuje s mestom, aby došlo k čo najrýchlejšiemu vyriešeniu situácie. „Uvedomujeme si, že tie deti treba niekde umiestniť. Uvedomujeme si, že v škôlkach, ktoré sú v iných mestských častiach, by bol problém s prijatím našich detí. Preto som rád, že mesto pracuje na riešení, svoj projekt má pripravený aj súkromná škôlka a čakajú na vhodnú výzvu,“ opísal starosta súčasný stav.
Rýchle riešenie – modulové škôlky
Dokopy by tak v oboch materských školách pribudlo 150 nových miest. No ani to nebude stačiť. „Ako som už spomínal, musíme umiestniť 250 detí. Mestu som naznačil, že rýchlejším riešením by bolo ísť do modulových „kontajnerových“ škôlok. Bolo by to z časového hľadiska lepšie, a hlavne rýchlejšie riešenie,“ naznačil starosta riešenie. Výhodou je, že s pozemkami by nebol problém.Čítajte viac Z mapy Slovenska miznú malé školy, stoja priveľa. Kde ich rušia najviac? Analytik: Zánik niektorých z nich je správny
„Mesto má pozemky, na ktorých by sa dala rýchlo postaviť modulová škôlka. V niektorých obciach to už celkom dobre funguje. V súčasnosti to už nie je žiadny problém. Mesto by sa mohlo zapojiť aj do takýchto výziev a pomerne rýchlo by sme vedeli umiestniť všetky deti,“ dodal Šaňa. Naznačil aj ich umiestnenie. „Máme pozemky, na ktorých stáli zbúrané paneláky. Všetky siete ostali pod zemou, takže aj to by urýchlilo výstavbu modulovej škôlky. Plus netreba toľko povolení ako na klasické stavby,“ myslí si starosta.
Podľa neho je predškolské vzdelávanie dôležité aj preto, aby sa Rómovia vedeli dostať z bludného kruhu. „Potrebujeme vychovať mladú generáciu. Predprimárne vzdelávanie u detí je dôležité už od troch rokov. Rodičia ich väčšinou nedokážu pripraviť. Doma hovoria rómsky a dieťa sa za rok nestihne naučiť slovenský jazyk. Často sa potom stáva, že hneď v prvom ročníku na základnej škole zaostáva alebo prepadne. Tým pádom má zničenú budúcnosť,“ poukázal Šaňa na súčasný stav.
Lunik IX prešiel v posledných rokoch zmenami.
Preto je podľa neho dôležité pripraviť deti tak, aby dokázali vyštudovať aspoň strednú školu. „Aby nemuseli žiť tak ako ich rodičia. Preto je dôležité riešiť chýbajúce kapacity v materských školách,“ uzavrel starosta.