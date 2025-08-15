Vodič v Bratislave spôsobil nehodu, odišiel a spôsobil ďalšiu. Zranili sa traja ľudia

Na križovatke Ivanskej cesty a Ambrušovej ulice spôsobil ďalšiu nehodu. Narazil tam do osobného auta. Pri incidente sa zranili traja ľudia. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Dychové skúšky u vodičov vozidiel boli s negatívnym výsledkom,“ uviedli policajti. Vodič, ktorý nehody spôsobil, mal však podľa nich pozitívny skríningový test na benzodiazepín, „čo potvrdil aj následný odber biologického materiálu u lekára“. Prípadom sa naďalej zaoberajú policajti z Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.Čítajte viac Maximálna nezodpovednosť vodiča: Narazil do stĺpa a ušiel, v aute nechal dve zranené deti