V Zázrivej horí penzión, spôsobil už škody za asi štyri milióny eur

Škody, ktoré spôsobil požiar penziónu a reštauračného zariadenia v Jánošíkovom dvore v obci Zázrivá v okrese Dolný Kubín, už narástli na asi štyri milióny eur, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.

16.08.2025 15:22
zazriva penzion Foto:
„Začala horieť ubytovacia časť penziónu, požiar sa rozšíril aj na reštauračné zariadenie. Hasičom sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na okolité drevené budovy,“ doplnila hovorkyňa s tým, že na mieste sú už i zisťovatelia príčin vzniku požiarov a krajský i okresný riaditeľ HaZZ v Dolnom Kubíne, ktorý prevzal velenie zásahu.

Aktuálne na mieste zasahuje 37 profesionálnych hasičov z Dolného Kubína, zo Žiliny, z Martina, Terchovej a Čadce a Záchranná brigáda HaZZ v Žiline. Okrem nich zasahuje aj desať dobrovoľných hasičských zborov.

