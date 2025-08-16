V Zázrivej horí penzión, spôsobil už škody za asi štyri milióny eur

„Začala horieť ubytovacia časť penziónu, požiar sa rozšíril aj na reštauračné zariadenie. Hasičom sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na okolité drevené budovy,“ doplnila hovorkyňa s tým, že na mieste sú už i zisťovatelia príčin vzniku požiarov a krajský i okresný riaditeľ HaZZ v Dolnom Kubíne, ktorý prevzal velenie zásahu.
Aktuálne na mieste zasahuje 37 profesionálnych hasičov z Dolného Kubína, zo Žiliny, z Martina, Terchovej a Čadce a Záchranná brigáda HaZZ v Žiline. Okrem nich zasahuje aj desať dobrovoľných hasičských zborov.