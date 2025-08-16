Pravda Správy Regióny Obrovská tragédia pri Leviciach: V rieke Hron sa utopila matka so sedemročným dievčatkom

Pri kúpaní v Hrone v obci Čata v okrese Levice prišli o život dve osoby, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

16.08.2025 20:45
V poobedných hodinách sa kúpala v rieke matka spolu so svojimi tromi deťmi. Dve deti vyšli na breh, tretie dieťa sa spolu s matkou začalo topiť.

Matka zmizla pod hladinou. Našli ju v krátkom čase, avšak bez známok života. Sedemročné dievčatko sa aj napriek úsiliu okoloidúcich a následnej rýchlej zdravotnej pomoci nepodarilo oživiť.

Ďalšie dve deti, chlapček a dievčatko, ktoré sa s matkou a sestrou kúpali, sú v poriadku a neutrpeli žiadne zranenia. Príbuzní obetí odišli z miesta nešťastia a čakajú na pomoc psychológov, ktorí im pomôžu prekonať stratu blízkych.

Polícia vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce procesné úkony nebude poskytovať žiadne bližšie informácie.

