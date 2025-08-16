Obrovská tragédia pri Leviciach: V rieke Hron sa utopila matka so sedemročným dievčatkom

V poobedných hodinách sa kúpala v rieke matka spolu so svojimi tromi deťmi. Dve deti vyšli na breh, tretie dieťa sa spolu s matkou začalo topiť.
Matka zmizla pod hladinou. Našli ju v krátkom čase, avšak bez známok života. Sedemročné dievčatko sa aj napriek úsiliu okoloidúcich a následnej rýchlej zdravotnej pomoci nepodarilo oživiť.Čítajte viac Polícia začala v súvislosti s úmrtím dieťaťa v Dobšinej trestné stíhanie
Ďalšie dve deti, chlapček a dievčatko, ktoré sa s matkou a sestrou kúpali, sú v poriadku a neutrpeli žiadne zranenia. Príbuzní obetí odišli z miesta nešťastia a čakajú na pomoc psychológov, ktorí im pomôžu prekonať stratu blízkych.
Polícia vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce procesné úkony nebude poskytovať žiadne bližšie informácie.