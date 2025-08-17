Pravda Správy Regióny FOTO: Ostali len oči pre plač. Penzión a reštaurácia v Zázrivej ľahli popolom

Požiar strechy drevenice v katastri obce Zázrivá, časť Petrová, okres Dolný Kubín spôsobil škody za približne štyri milióny eur.

17.08.2025 10:45
Požiar penziónu v Zázrivej.
Požiar nahlásili v sobotu ráno po 9:00 h. Hasiči po príjazde na miesto zistili, že horí strecha penziónu a oheň sa rozšíril aj na reštauračnú časť. Rýchlym zásahom sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na okolité budovy.

Požiar sa hasičom podarilo lokalizovať v popoludňajších hodinách. Priestor bol po celý čas monitorovaný dronom s termokamerou. Hasiči vyhľadávali a dohášali skryté ohniská.

Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa.

Požiar penziónu v Zázrivej
Zdroj: FB

Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti informoval, že následkom požiaru vznikla majiteľovi oboch dreveníc priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na štyri milióny eur. Uchránené hodnoty presahujú 6 miliónov eur.

Hotel v Zázrivej zachvátili plamene
Zdroj: ta3

Pri hasení pomáhali príslušníci OR HaZZ v Dolnom Kubíne, Žiline, Martine, Čadci, Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia DHZO Zázrivá, Párnica, Žaškov, Sučany, Turany, Martin – Priekopa, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Terchová a Varín.

