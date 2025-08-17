FOTO: Ostali len oči pre plač. Penzión a reštaurácia v Zázrivej ľahli popolom

Požiar nahlásili v sobotu ráno po 9:00 h. Hasiči po príjazde na miesto zistili, že horí strecha penziónu a oheň sa rozšíril aj na reštauračnú časť. Rýchlym zásahom sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na okolité budovy.
Požiar sa hasičom podarilo lokalizovať v popoludňajších hodinách. Priestor bol po celý čas monitorovaný dronom s termokamerou. Hasiči vyhľadávali a dohášali skryté ohniská.
Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa.
Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti informoval, že následkom požiaru vznikla majiteľovi oboch dreveníc priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na štyri milióny eur. Uchránené hodnoty presahujú 6 miliónov eur.
Pri hasení pomáhali príslušníci OR HaZZ v Dolnom Kubíne, Žiline, Martine, Čadci, Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia DHZO Zázrivá, Párnica, Žaškov, Sučany, Turany, Martin – Priekopa, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Terchová a Varín.