Dva dni pátrali po českom turistovi v Malej Fatre, našiel ho záchranársky pes

„Do pátracej akcie sa počas prvého dňa pátrania okrem policajtov zapojilo 16 profesionálnych a dobrovoľných záchranárov HZS vrátane piatich psovodov a dvoch pilotov dronov z oblastných stredísk Malá Fatra, Veľká Fatra a zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania. Spoločne pátrali v oblastiach doliny Bystrička, Veľkej Lučivnej a turistického chodníka z Medziholia cez Osnicu do Párnice, avšak turistu sa vypátrať nepodarilo,“ informuje.
V pátraní sa následne pokračovalo aj počas nedele. Popoludní sa nezvestného podarilo pomocou služobného psa nájsť v lokalite Lučivná. Po dvoch nociach strávených v horách bol vyčerpaný, mal zranenie v oblasti kolena, čo mu bránilo v ďalšom postupe. Inak bol v poriadku. Horskí záchranári ho zateplili, zranenú nohu mu zafixovali, doplnili mu tekutiny a energiu. Následne ho na nosidlách transportovali k sanitke do Malej Lučivnej, s ktorou pokračoval do nemocnice.