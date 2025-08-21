Padá symbol Gemera z čias socializmu: Vysielač čaká posledný odstrel, 182-metrová dominanta úplne zmizne

O odstránení stožiarov, ktoré slúžili ako nosiče anténneho systému krátkovlnného a strednovlnného vysielača, rozhodla spoločnosť Towercom, ktorá vysielacie stredisko prevádzkovala a celý zhruba 150-hektárový areál vlastní. Krátkovlnné vysielanie z tohto strediska bolo totiž ukončené v roku 2011 a strednovlnné v roku 2022. Obrovský vysielač potom zostal nevyužitý a vysoké stožiare lákali adrenalínových nadšencov, ktorí na ne liezli a výstupy si natáčali.
Prvé tri stožiare krátkovlnného a jediná anténa strednovlnného vysielača boli odstrelené začiatkom augusta. V polovici septembra ich bude nasledovať súbor deviatich stožiarov, ktoré musia ísť k zemi naraz, pretože sú prepojené anténnym poľom, teda sieťou káblov, ktorých samostatná demontáž by bola náročná.
Skončila aj rušička
Osobitnou kapitolou bol odstrel troch asi 50-metrových stožiarov, ktoré stáli bokom od hlavného strediska a slúžili pre potreby niekdajšej rušičky Rádia Slobodná Európa. Odstrel realizovala firma Detonics S. A., ktorá má na starosti likvidáciu všetkých 16 stožiarov.
Stožiare rušičky mali síce len zhruba tretinovú výšku v porovnaní s najvyššími nosičmi krátkovlnných antén, ale ich odstrel bol napriek tomu najnáročnejší. Pre Pravdu to uviedol výkonný riaditeľ Detonics S. A. Ján Fehér, podľa ktorého za to mohla odlišná konštrukcia a nižšia hmotnosť týchto stožiarov.
V úvode spomínané 182-metrové stožiare boli totiž zmontované z oceľových rúr, vďaka čomu boli pevnejšie a hlavne ťažšie. Vyššia váha spôsobila, že po odstrele začali okamžite padať k zemi. Naproti tomu stožiare rušičky boli zhotovené zo železných profilov v tvare písmena L, vďaka čomu bola ich konštrukcia ľahšia a menej tuhá. Tieto stožiare preto po odstrelení dvoch zo štyroch podpier ešte pár sekúnd stáli a až potom začali pozvoľne padať.
„Odstrel napokon prebehol na výbornú. Prvý stožiar som odstrelil samostatne a až potom po vizuálnej kontrole sme spustili na automatiku ďalšie dva stožiare – keď sme si boli istí, koľko času ten prvý potreboval na pád,“ vysvetlil Fehér.
Posledných deväť stožiarov by malo byť odstrelených v septembri. Podľa riaditeľa Detonics S. A. je predbežným termínom 13. september 2025 v čase okolo 18:00. „Môže sa to však zmeniť v prípade nepredvídateľných okolností, napríklad nejakého technického problému, ľudského faktora v našom tíme či zhoršenia počasia," vymenoval Fehér.
Vysielač s rušičkou
Vysielač Rimavská Sobota bol postavený v rokoch 1952 až 1956, keď sa začala prevádzka krátkovlnného vysielania. V 70. rokoch bol zrekonštruovaný a pôvodné antény nahradili nové, vyššie, ktoré boli v stredisku až do súčasnosti. Neskôr v areáli pribudol aj strednovlnný vysielač.
Okrem šírenia rádiového signálu však toto stredisko slúžilo aj na jeho rušenie. Komunistickému režimu v časoch socializmu sa totiž nepáčilo, že ľudia počúvajú vysielanie rádií zo západnej Európy a snažil sa ich príjem obyvateľom východného bloku znemožniť.
Na to slúžili spomínané rušičky, ktorých bolo na území bývalého Československa podľa dostupných prameňov viac ako desať. Viaceré zdroje, napríklad televízia ta3, tvrdia, že najsilnejšia rušička bola práve pri Rimavskej Sobote. Hoci jej prevádzka bola prísne tajná, v meste a okolí sa o nej pošuškávalo a dodnes sa v regióne môžeme stretnúť s viacerými verziami jej fungovania.
Podľa niektorých bol rušičkou celý areál vysielača a šírenie rádiového signálu vraj bola len kamufláž. Ide však o fámu, vysielač preukázateľne šíril rozhlasové vysielanie. Podľa ďalšej verzie sa vysielač používal súčasne na šírenie signálu aj jeho rušenie. Iní zase tvrdia, že v areáli vysielacieho strediska bola iba mobilná rušička, ktorá sa dala premiestňovať na nákladných autách.
Rušička fungovala 27 rokov
Mnohí zamestnanci bývalého vysielacieho strediska ani dnes nechcú hovoriť o tom, ako to tam za čias bývalého režimu fungovalo. Nájdu sa však aj výnimky. Niektoré podrobnosti napríklad prezradil pre ta3 bývalý zamestnanec Mikuláš Lindis. Pracoval na utajenom pracovisku rušičky pri osade Teška, ktorá je od areálu vysielača vzdušnou čiarou vzdialená asi šesť kilometrov.
„Mali sme tam špeciálne rádiá a tie sme naladili na frekvenciu, ktorú sme chceli. Tú frekvenciu sme púšťali telefonicky na vysielač,“ uviedol Lindis. Ďalší zamestnanec vysielača Ladislav Pál pridal detaily. Vysvetlil, že pracovníci v Teške mali k dispozícii približný plán vysielania Slobodnej Európy.
„Počúvali ho a keď zistili, že je to vysielanie, na ktoré čakáme, upozornili nás, aby sme to začali rušiť,“ dodal Pál. Podrobné pokyny na rušenie prichádzali cez Prahu priamo z Moskvy, keďže rimavskosobotská rušička rušila vysielanie Slobodnej Európy pre Sovietsky zväz.
Na internete je dodnes dostupný obsiahly článok, ktorý pôvodne vyšiel v zborníku Policie České republiky. Historik Prokop Tomek v ňom podrobne opisuje rušenie zahraničného vysielania v Československu a spomína aj mesto na Gemeri.
„Uznesením politického byra Ústredného výboru Komunistickej strany Československa z 27. 1. 1959 bolo schválené zriadenie obranného strediska v Rimavskej Sobote – Teške pre rušenie krátkovlnného vysielania pre Sovietsky zväz, a to do 30. 6. 1961,“ uvádza Tomek. Dodáva, že vďaka tomu vznikol v rámci vysielacej stanice samostatný objekt.
Spomínaný termín sa podarilo dodržať. Ako v regionálnych novinách Gemerské zvesti v roku 1998 spomínal Július Horváth, vedúci výkonnej jednotky Strediska rozhlasových vysielačov Rimavská Sobota, rušička fungovala 27 rokov.
„Roku 1961 nainštalovali vysielacie zariadenie na šírenie programu stanice Hviezda so vstupmi v maďarskom jazyku. V tom istom roku 7. novembra sa začala prevádzka špeciálneho vysielania,“ načrtol Horváth pre Gemerské zvesti.
Ono „špeciálne vysielanie“ bol v skutočnosti len eufemizmus pre rušenie západných rádií, keď sa do éteru z vysielacieho strediska púšťali rôzne ruchy a šumy, ktoré mali prekryť vysielanie Slobodnej Európy.
Takto to fungovalo takmer až do konca socializmu. „Koncom roka 1988 na základe dohovoru čelných predstaviteľov USA a ZSSR – Reagana a Gorbačova – došlo k ukončeniu prevádzky špeciálneho vysielania (rušenia)," píše sa v už spomínanom článku Gemerských zvestí v roku 1998.