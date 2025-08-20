Spustili veľký monitoring medveďov. Sedemtisíc vzoriek má priblížiť ich skutočný počet

Zber biologického materiálu medveďa hnedého, ktorý Štátna ochrana prírody SR spustila v polovici augusta, je realizovaný v spolupráci so správami národných parkov, chránených krajinných oblastí, s poľovnými združeniami či Štátnou veterinárnou a potravinovou správou. Trus, srsť a tkanivo našej najväčšej šelmy, pričom sa počíta s približne sedemtisíc vzorkami, poslúži na odhad veľkosti medvedej populácie u nás. Neinvazívna forma zberu je založená na rozbore DNA zo vzoriek.
„Ideme do takzvaného veľkého monitoringu šeliem a to najmä medveďa hnedého. Všetci registrujeme, že v ostatných rokoch je to problém a v rámci verejnosti sa vedie veľká diskusia, čo s tým ďalej,“ hovorí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. „Po niekoľkých rokoch sme opäť začali vydávať rozhodnutia na odstrel aj pre poľovníkov, aby nám boli nápomocní. Vlani sa odlovilo 94 medveďov, celkový úbytok bol viac ako 140 kusov,“ pokračoval s tým, že tento rok je to porovnateľné.
„Spoločnosť je však stále rozdelená – či to robiť, alebo nie. Väčšia časť je za to, aby sa tá populácia zregulovala, ale ďalší, najmä mimovládne organizácie, tvrdia, že nemáme presné dáta. Populácia je vraj malá a dokonca nie je zabezpečená,“ poznamenal Kuffa. „Preto sme pristúpili k tomu, že spúšťame monitoring založený na genetickej analýze. Tá je najpresnejšia, no aby bola úspešná, je potrebné vyzbierať dostatočné množstvo vzoriek,“ pripomenul.
Skúmavka, lieh aj rukavice
Zber biologického materiálu potrvá dvanásť mesiacov, čiže do augusta budúceho roka. Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Roman Faith vysvetlil, aký je pri tom postup.
„Ten, kto sa chce zapojiť, musí si isť na určenú inštitúciu zobrať potrebný set,“ ukázal nám balíček, v ktorom je obálka na umiestnenie srsti. Na odber trusu slúži plastová skúmavka, v ktorej je lieh – ten vzorku konzervuje. Následne sa to musí odovzdať a pri dlhšom skladovaní mraziť. Aby nedošlo k infikovaniu vzoriek, nechýba sada jednorazových rukavíc. Priložený je tiež štítok, ktorý sa prilepí na ampulku s liehom – slúži ako identifikácia.
„Tieto pomôcky budú najskôr rozdelené na jednotlivé správy národných parkov, chránených krajinných oblastí, regionálneho centra ochrany prírody a cez Slovenskú poľovnícku komoru na obvodné komory. Tam si ich zapojení účastníci prídu vyzdvihnúť,“ spresnil.
„Keď zberač príde do prostredia, v ktorom sa nachádza medveď a nájde jeho trus, musí ho vedieť rozpoznať. Takisto či je starý alebo čerstvý. Následne zoberie paličku, odoberie vrchnú vrstvu trusu a vloží ju do skúmavky,“ objasnil Faith.Čítajte aj Predmet, ktorý zachraňuje životy. Vojak: Využívajú ho Ukrajinci na bojisku, zísť sa vám môže v lekárničke doma aj v aute
„Vzorka môže byť maximálne veľkosti lieskového orecha,“ upozornil. Zberač to potom celé zatvorí a zaznamená GPS súradnice. Zapíše tiež čas odobratia a svoje meno. Čo najskôr potom musí zaniesť vzorku späť do inštitúcie, v ktorej si balíček zobrali, pričom to vedia uskladniť pri mínus osemnástich stupňoch. „Odtiaľ to budeme zvážať k nám, kde to hlboko zmrazíme,“ podotkol riaditeľ.
Zdôraznil, že na správne odobratie vzorky majú metodiku, ktorú spomínaným inštitúciám pošlú elektronicky, alebo v tlačenej podobe. Pripravili k tomu tiež inštruktážne video. „Ten manuál má niekoľko strán, no je to tam uvedené naozaj zrozumiteľne,“ doplnil Faith.
Viac vzoriek aj ľudí
„Som vďačný, že ŠOP a rezort životného prostredia sa púšťajú do takejto precíznej analýzy zisťovania stavu medvedej populácie. Tých metód je na Slovensku niekoľko, no často boli tie, ktoré u nás prebiehali, spochybňované,“ konštatoval riaditeľ Kancelárie Slovenskej poľovníckej komory Imrich Šuba.
„Pritom sú podložené odbornými analýzami a metodikami relevantných inštitúcií, univerzít a vedeckých autorít. Genetická analýza je ale najpresnejšia a najdôveryhodnejšia, volali sme po nej dlho,“ podčiarkol. Za poslednú úspešnú podľa neho považujú genetickú analýzu profesora Ladislava Pauleho, ktorý svoj výskum ukončil v roku 2014. Odhad početnosti medveďa bol vtedy určený na 1 214 jedincov.
Ďalšiu štúdiu vypracovala Univerzita Karlova v Prahe, pričom výsledky predstavili v júli 2023. Tamojší odborníci urobili odhad analýzou DNA, podľa ktorej stanovili počet tejto šelmy na 1 056 kusov. Výskum teda prekvapujúco ukázal, že na Slovensku máme o desiatky medveďov menej ako pred pár rokmi. Zber vzoriek neinvazívnou formou uskutočnili v dvoch fázach – od septembra 2019 do konca apríla 2020 a od septembra toho istého roku do apríla 2021.Čítajte aj V Lučenci kritizujú poplatok za vstup autom do areálu nemocnice. Jej šéf tvrdí, že je to „nafúknuté“
„Metodika pražského docenta Pavla Hulva nebola odborne prezentovaná a zistili sme, že bolo použitých málo vzoriek (2 172, pozn. red.),“ reagoval Šuba na otázku, v čom je aktuálne spustený výskum iný. Pripomenul, že oni majú v pláne analyzovať až sedemtisíc vzoriek, pričom sa do toho zapojí približne desaťtisíc ľudí.
„Táto nádherná šelma spôsobuje nielen pozitíva, tým že ju máme, ale tiež problémy v spolužití ľudí na vidieku. Urobíme všetko pre to, aby sme vedeli odovzdať čo najviac vzoriek tak, aby sa to dalo dôstojne a odborne vyhodnotiť,“ povedal Šuba.
Koľko to celé bude stáť, zatiaľ štátne úrady nevyhodnocujú, no sety potrebné na odbery ich vyšli do 10-tisíc eur. Kuffa ozrejmil, že cena je stanovená za identifikáciu jednej vzorky. Predpokladajú, že v prvých dvanástich mesiacoch ich spracujú sedemtisíc, pričom jedna môže stáť napríklad 30 eur.