Uprostred hôr, ďaleko od civilizácie: miesto bez elektriny a internetu láka desaťtisíce turistov. Veľkou atrakciou sú aj kukučkové hodiny obrovských rozmerov

Je to lokalita pomerne ďaleko od civilizácie, uprostred hôr a ničoho. Najbližšia asfaltová cesta a obec Pohronská Polhora (okres Brezno) sú vzdušnou čiarou vzdialené viac ako tri kilometre.
Napriek odľahlosti tohto miesta sa našiel človek, ktorý v ňom videl potenciál. Bol ním podnikateľ Igor Vlček, ktorý prevádzkuje neďaleký salaš Zbojská, ležiaci pri ceste medzi Pohronskou Polhorou a Tisovcom (okres Rimavská Sobota). Ten vznikol v roku 2007 ako jedna neveľká drevenica, postupne sa však rozrástol na veľké stravovacie a ubytovacie zariadenie.
Dnes je jednou z brán do Národného parku (NP) Muránska planina a spolu s Muránskym hradom a sysľoviskom Biele vody pri Muráni jednou z troch najnavštevovanejších lokalít v tomto chránenom území. Podľa oficiálnych odhadov Správy NP Muránska planina so sídlom v Revúcej navštívi Zbojskú ročne okolo 200 000 ľudí.
Najväčšie na Slovensku
Príbeh Chlípavíc je podobný príbehu spomínaného salaša. Igor Vlček tam pred 16 rokmi začal budovať Gazdovský dvor, teda zariadenie, ktoré malo byť akýmsi doplnkom salaša pre skutočných turistov, ktorým nevadí pešia túra či šliapanie na bicykli.
Na Chlípavice (občas sa používa aj jednotné číslo Chlípavica) totiž nevedie žiadna asfaltová cesta. Najbližšou asfaltovou komunikáciou je cyklocesta z Pohronskej Polhory do sedla Diel nad Tisovcom, aj odtiaľ sú to však ku Gazdovskému dvoru ešte zhruba dva kilometre lesnou cestou.
Návštevníci, ktorí sa nezľaknú ťažšieho prístupu, nájdu na Chlípaviciach možnosť ubytovania a občerstvenia. Najväčším lákadlom sú však obrovské kukučkové hodiny, ktoré sú podľa prevádzkovateľov zariadenia najväčšími na Slovensku.
Inštalované boli vlani na jednej z dvoch dreveníc, ktoré sú základom Gazdovského dvora. Každú hodinu na nich zakuká veľká drevená kukučka a následne z nich „vypochoduje“ štvorica drevených muzikantov, ktorí zahrajú ľudové melódie. Autorom sošiek týchto hudobníkov je rezbár Ján Maciak z Tisovca.
„Sú tu krížne cesty, ktorými sa ľudia vedeli dostať do Tisovca, Klenovca, Čierneho Balogu, Michalovej či na Zbojskú. Niekedy, keď tadiaľto prechádzali tovariši a muzikanti, sa tu porozprávali a možno si spolu aj zaspievali,“ vysvetlila pre Pravdu hlavnú myšlienku hodín Andrea Vlčková zo salaša Zbojská.
Na hodinách nechýbajú ani tradičné závažia – šišky a kyvadlo. Nachádzajú sa na nich tiež drevené sochy svätého Vendelína a svätého Demetera. „K hudobníkom ešte plánujeme pridať aj speváka, aby bola kapela kompletná,“ avizovala Vlčková.
Pešo, bicyklom, alebo Zbojníckou strelou
Napriek tomu, že najväčšie kukučkové hodiny zvýšili záujem o tento kút Horehronia, stále ide o pokojné miesto. „Ľudia si sem prídu vychutnať oddych. Dá sa sem prísť len pešo, na bicykloch, alebo našou Zbojníckou strelou,“ priblížila Vlčková. V prípade poslednej možnosti ide vlastne o mikrobus, ktorý každú celú hodinu premáva zo Zbojskej na Chlípavice, alebo nazad.
Kto chce, môže sa na Gazdovskom dvore aj ubytovať, avšak i v tomto prípade treba rátať s určitými obmedzeniami. Na Chlípavice nie je privedená elektrická sieť a elektrinu tam zabezpečujú len solárne panely a batérie. Môže sa preto stať, že sa vybijú. K dispozícii nie je ani wi-fi a mobilný internet je tiež slabší. Čo však na správnom Gazdovskom dvore nemôže chýbať, sú zvieratá. Na Chlípavici ich je veľa, mnohé sú prítulné a nechajú sa pohladkať či nakŕmiť.
Zaujímavosti v okolí
Neďaleko salaša Zbojská sa nachádza rozhľadňa a štvorkilometrový náučný chodník zbojníka Jakuba Surovca, ktorý spája viacero zaujímavostí. Je to napríklad viadukt unikátnej ozubnicovej trate medzi Pohronskou Polhorou a Breznom či skalná tiesňava Čertova dolina s ferratou.
V širšom okolí stojí za návštevu už spomínaný Muránsky hrad a sysľovisko s rodinným parkom Obrovisko. Región ponúka aj viacero pekných turistických chodníkov, napríklad na vrch Hradová či na Voniacu.