Do nemocnice v Bratislave sa vlámali zlodeji. Vypáčili desať dverí, dostali sa do dvoch ambulancií

V noci zo stredy (20. 8.) na štvrtok sa do poliklinickej časti v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave vlámali neznáme osoby, dostali sa do dvoch ambulancií. Potvrdila to hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská s tým, že neevidujú žiadne odcudzené predmety.
Foto: SITA, Tomáš Bokor
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v bratislavskej mestskej časti Petržalka
Na prípad upozornila televízia JOJ. „Do poliklinickej časti v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej sa vlámali neznáme osoby, ktoré vypáčili desať dverí a dostali sa do dvoch ambulancií. Neevidujeme žiadne odcudzené predmety,“ priblížila Kliská.
Dodala, že škoda ktorá nemocnici vznikla, súvisí iba s poškodenými dverami. Objasnila, že polícia bola na miesto činu okamžite privolaná.