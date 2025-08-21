Pravda Správy Regióny Do nemocnice v Bratislave sa vlámali zlodeji. Vypáčili desať dverí, dostali sa do dvoch ambulancií

V noci zo stredy (20. 8.) na štvrtok sa do poliklinickej časti v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave vlámali neznáme osoby, dostali sa do dvoch ambulancií. Potvrdila to hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská s tým, že neevidujú žiadne odcudzené predmety.

21.08.2025 11:18
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda / Antolská / Foto: ,
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v bratislavskej mestskej časti Petržalka
Na prípad upozornila televízia JOJ. „Do poliklinickej časti v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej sa vlámali neznáme osoby, ktoré vypáčili desať dverí a dostali sa do dvoch ambulancií. Neevidujeme žiadne odcudzené predmety,“ priblížila Kliská.

Dodala, že škoda ktorá nemocnici vznikla, súvisí iba s poškodenými dverami. Objasnila, že polícia bola na miesto činu okamžite privolaná.

