Pravda Správy Regióny Pátranie po mladom mužovi so smutným koncom. Jeho telo našli v lese v Skalke

Pátranie po mladom mužovi so smutným koncom. Jeho telo našli v lese v Skalke

V katastri obce Malá Lehota v okrese Žarnovica našli príslušníci Pohotovostného pátracieho tímu v stredu (20. 8.) telo 22-ročného muža, po ktorom pátrali ako po nezvestnom, potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že telo našli v popoludňajších hodinách v lesnom poraste v lokalite Skalka.

21.08.2025 12:22
Pátranie Foto:
debata

„Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a odporučil vykonať pitvu,“ priblížila Faltániová s tým, že polícia v Novej Bani začala trestné stíhanie pre usmrtenie a prípad je v štádiu vyšetrovania.

Po Ladislavovi pátrali v Sásovej stovky ľudí. Odkaz zúfalej matky (Archívne video)
Video

O pátraní po mladom mužovi z okresu Nové Zámky informoval na sociálnej sieti Záchranný systém Slovensko. Ako uviedol, pátraciu akciu rozbehli neďaleko Novej Bane, kde muža naposledy videli. Do pátrania sa zapojili pešie tímy, štvorkolky, drony aj záchranárske psy. Na miesto smeroval aj vrtuľník letky Ministerstva vnútra SR, no krátko pred jeho odletom sa podarilo tímu so psom telo nezvestného muža nájsť.

nemecko, polícia Čítajte viac Pátranie po českom chlapcovi sa skončilo tragicky. Po zmiznutí z kempu ho našli mŕtveho
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #pátranie #nezvestná osoba