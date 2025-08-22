Zlatý úlovok za 10 miliónov eur. Košický poklad mal robotníkom zmeniť život, no ostali s prázdnymi rukami

Len pre zaujímavosť – Košický zlatý poklad váži 11 kilogramov. Našli ho 24. augusta 1935 pri stavebných prácach počas výstavby novej budovy číslo 68 na Hlavnej ulici v Košiciach. „Podľa stavebného denníka to bolo o 11.45, keď robotník Peter Stachov krompáčom kopol hlbšie, ako podľa normy mal. Narazil na kovovú nádobu a po jej otvorení zistil, že sa v nej nachádza množstvo zlatých mincí,“ povedal o okolnostiach nálezu pokladu Patrik Fečo, odborný pracovník – kurátor fondu numizmatiky Východoslovenského múzea v Košiciach.
Mince síce boli prepočítané, no po čase sa spomínaný robotník spolu s kolegami snažili viacero z nich predať. Niektoré dokonca len za vtedajších 10 korún. „Pritom len hodnota zlata jednej mince bola o 15 korún vyššia. Ponúkali ich aj v starožitníctvach. A práve starožitníkom bolo čudné, že sa v krátkom čase po nájdení pokladu začali objavovať hodnotné zlaté mince, a ešte k tomu pod cenu. Nahlásili to úradom, ktoré začali vyšetrovanie a hľadanie ďalších nájdených kusov,“ uviedol Fečo.
Namiesto odmeny trest
Dodal, že robotníci ani poriadne nevedeli, aké cenné mince majú. Svedčia o tom aj ich výpovede z vyšetrovania. Spomínaný Peter Stachov uviedol, že si len „pár falatkov schoval do kešene, aby ich mohol žene ukázať.“ „Spolu s kolegami si neuvedomovali, že robia niečo nekalé. Brali to tak, že mincí je dosť a nejakých pár nebude chýbať. Celkovo si z pokladu zobrali 126 mincí,“ priblížil kurátor motívy konania robotníkov.
Napokon sa podarilo zozbierať 2 920 mincí. Okrem nich sú súčasťou Košického zlatého pokladu aj tri zlaté medaily a jedna zlatá reťaz. Dnes ich ľudia môžu obdivovať v trezore Východoslovenského múzea.
Ako pokračoval príbeh spred 90 rokov ďalej? Robotníci museli mince vrátiť, dostali aj pokuty po tisíc korún, čo bolo v tej dobe dosť. Ak by pokuty nezaplatili, hrozilo im väzenie. „Navyše sami seba pripravili o odmenu. Vtedy bolo znenie zákona také, že tretina hodnoty nálezu išla štátu, tretina majiteľovi pozemku, kde bol nález objavený, a tretina nálezcovi. V tomto prípade bol majiteľom pozemku štát, ktorý tak získal dve tretiny hodnoty pokladu. Poslednú tretinu mohli mať nálezcovia. Ale keďže časť mincí ukradli a prišlo sa na to, o odmenu sa pripravili,“ upresnil Fečo.
Mimochodom, v tom čase bola hodnota zlata mincí z pokladu vypočítaná na 300-tisíc vtedajších korún. Takže mohli dostať zhruba 100-tisíc. To bola približne výška ich mzdy za 28 rokov. Robotníci sa tak jedným zlým rozhodnutím pripravili o odmenu.
Historická hodnota pokladu je nevyčísliteľná. No len pre zaujímavosť – podľa Feča je hodnota 24-karátového zlata mincí vyše 10 miliónov eur. „Dukát musel mať 3,5 gramu a 24 karátov, aby spĺňal predpísané parametre. Aj preto išlo o platidlo, ktoré malo cveng. Dlhé stáročia si tak vďaka tomu zachovávalo svoju hodnotu. Vidno to aj v poklade. Máme tam najmladšie mince zo začiatku 15. storočia, poklad bol zakopaný niekedy v roku 1679,“ povedal kurátor o platidle, ktoré ľudia používali dlhé obdobie.
Majiteľ je dodnes neznámy
A kto mohol poklad zakopať? Historici to dnes tušia, presnejšie majú okruh „podozrivých“. „Buď to bol prefekt, v dnešnom ponímaní niečo ako riaditeľ Spišskej komory, alebo niekto z jeho najvyšších pobočníkov. Máme tri mená ľudí, ktorí to mohli byť. Svedčí o tom aj fakt, že v poklade je takmer tritisíc zlatých mincí. Bežný človek vtedy nemal šancu za rok zarobiť aspoň na jednu z tých mincí. Zarábal drobné denáre a musel míňať hlavne na bývanie a jedlo, takže nemal veľmi šancu nasporiť si,“ vyratúva Fečo indície, ktoré vedú k pôvodnému majiteľovi pokladu.
„Takýto majetok mohol mať naozaj iba bohatý a vplyvný človek, čo najvyšší predstavitelia Spišskej komory boli. Bežný človek ani nemal prístup do budovy, kde sídlila komora. Len pre zaujímavosť – za Košický zlatý poklad ste si v tom čase mohli kúpiť 70-tisíc sliepok alebo 60 ton mäsa. Takúto mzdu dostal prefekt zhruba za jeden a pol roka. Bežný tesár by na to musel robiť zhruba 160 rokov, a to by nesmel mať žiadne výdavky na jedlo, ošatenie či bývanie,“ upresnil Fečo.
Komplex 2 920 zlatých mincí, troch zlatých medailí a zlatej renesančnej reťaze objavený pri kopaní základov budovy finančného riaditeľstva na Hlavnej ulici v Košiciach v roku 1935. Unikátna zbierka z obdobia 15. až 17. storočia je vo svojej nepoškodenej podobe od doby nálezu jedným z najväčších zlatých pokladov na svete.
Podľa mincí a ďalších faktov historici vedia určiť aj obdobie, kedy mohlo dôjsť k zakopaniu pokladu. „Prefekt alebo niektorý z jeho pobočníkov musel byť verný cisárovi, inak by nemohol vykonávať svoju funkciu. V roku 1682 dobyl Košice Imrich Tököly a vtedy veľa úradníkov verných panovníkovi z mesta ušlo. Aj preto takmer s istotou vieme, že to mohol byť prefekt. Lebo ak poklad zakopal, rátal s tým, že sa poň ešte vráti, čo sa však nestalo,“ pokračuje odborník na mince.
„Pre poklad sa zrejme nevrátil preto, že ak ostal verný cisárovi, zrejme utiekol do Viedne. A keď po čase Tököly z mesta odtiahol, tak sa nie všetci prívrženci panovníka stihli vrátiť. Buď dostali inú funkciu, alebo zomreli,“ poukázal Fečo na ďalšie fakty. To je ďalší z dôvodov, pre ktoré historici predpokladajú, že to bol práve niekto, kto medzitým zomrel a nedočkal sa návratu do Košíc.
Poklad našli aj vďaka bráne
Budova bývalej Spišskej komory má v súčasnosti dve časti – staršiu a novšiu. Staršia časť má ružovú historickú fasádu. S ňou je spojená novšia, funkcionalistická časť z 30. rokov minulého storočia. „Brána, ktorá je pri ružovej časti, bola kedysi v strede. Práve pri odkrývaní a presune brány na jej rohu našli Košický zlatý poklad. Starú časť budovy zrovnali so zemou, ale bránu sa rozhodli presunúť. A keď šli robotníci kopať, tak vďaka tomu, že kopli o 20 centimetrov hlbšie, ako bolo predpísané, narazili na schránku s pokladom. Za poklad teda vďačíme úplnej náhode,“ myslí si Fečo.
„Mimochodom, budovu Spišskej komory rekonštruovali už v 18. storočí. Pri tejto prestavbe však poklad nenašli. Stalo sa tak až vtedy, keď jej väčšiu časť zbúrali. Škoda len, že hodnotné fotky priamo z nálezu nie sú. V dobovej tlači sa zachovali, ale vo veľmi zlej kvalite. Zachytili pár vtedajších funkcionárov s nádobou, v ktorej bol poklad. Na to, že aj v tom čase bol okolo pokladu rozruch, je to slabé. Možno o niektorých ani nevieme, lebo sa stratili,“ podotkol Fečo.
Práve 24. augusta 2025 sa môžu záujemcovia dozvedieť o Košickom zlatom poklade ešte viac. Na 90. výročie nálezu pokladu chystá Východoslovenské múzeum celodenné podujatie. „Pri tejto príležitosti vydalo múzeum aj nulaeurovú bankovku s novým motívom Košického zlatého pokladu a so špeciálnou zberateľskou prítlačou. Návštevníci sa môžu tešiť na rôzne atrakcie. Odhalíme jednu veľkú zaujímavosť – nový exponát, no podrobnosti ešte nemôžem prezradiť. Nebude chýbať ani sladký poklad,“ uzavrel Fečo.