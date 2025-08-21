Pravda Správy Regióny Z odstavenej lode na Dunaji unikla do rieky nafta. Vznikla škrvna dlhá stovky metrov

Z odstavenej lode na Dunaji unikla do rieky nafta. Vznikla škrvna dlhá stovky metrov

Do rieky Dunaj pri Čilistove v okrese Dunajská Streda v stredu (20. 8.) podvečer unikla nafta z odstavenej lode. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

21.08.2025 15:24
debata

Hasiči priblížili, že škvrna na vodnej hladine dosahovala približne 650 metrov a ďalej sa rozširovala. „Po príchode na miesto udalosti zasahujúci príslušníci okamžite nasadili sorpčné hady, aby zabránili ďalšiemu šíreniu látky. Následne pristúpili k neutralizácii ropnej škvrny,“ opísali zásah.

Dodali, že miesto úniku, ktoré vzniklo v dôsledku technickej poruchy, bolo provizórne utesnené pomocou dostupných technických prostriedkov. Dekontaminačné práce pokračovali v strojovni a ďalších priestoroch lode.

„V súčasnosti už z plavidla nedochádza k ďalšiemu úniku ropných látok. Sorpčné hady však preventívne naďalej zostávajú rozmiestnené na vodnej hladine,“ dodal HaZZ.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #nafta #Dunaj #loď