Tragická nehoda na Spiši. Pri zrážke auta a autobusu zahynul človek, desať ľudí sa zranilo

Hovorca uviedol, že podľa prvotných informácií je na mieste celkovo desať zranených ľudí, z toho nateraz štyria veľmi ťažko. Autobus skončil v priekope mimo cesty v blízkosti stromu.
V súčasnosti podľa Bálinta nie je jasné, či sa obeť nachádzala v autobuse alebo v osobnom vozidle. Na mieste sú všetky záchranné zložky, zasahujú tam aj dve posádky profesionálnych hasičov z Krompách a zo Spišskej Novej Vsi.
„Cesta II/536 je v oboch smeroch neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému,“ spresnilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová dodala, že na mieste zasahuje osem ambulantných posádok. „Zásah stále prebieha,“ potvrdila.
Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová spresnila, že zrážku s prímestským autobusom neprežil spolujazdec v osobnom motorovom vozidle značky Škoda Fabia.
„Vodiči oboch vozidiel boli podrobení dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu a orientačnému testu na zistenie prítomnosti návykových látok v organizme. Výsledok oboch testov bol negatívny u oboch vodičov,“ dodala s tým, že na mieste je prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Nehoda sa stala za obcou Spišský Hrušov v smere na Spišské Vlachy.
Manažérka komunikácie Agel SK Ivana Holíková potvrdila, že po dopravnej nehode prijali v levočskej nemocnici dvoch pacientov so stredne ťažkými zraneniami a obaja sú momentálne hospitalizovaní. „Do nemocnice v Krompachoch boli prevezení traja ľahko zranení pacienti, ktorí boli prepustení do ambulantnej starostlivosti,“ dodala.