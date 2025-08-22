Pravda Správy Regióny Tragická nehoda na Spiši. Pri zrážke auta a autobusu zahynul človek, desať ľudí sa zranilo

Pri zrážke linkového autobusu a osobného auta, ktorá sa stala v piatok okolo 9.00 h medzi Spišskými Vlachmi a Spišským Hrušovom, zahynul jeden človek. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint s tým, že na mieste sú aj ďalší štyria ťažko zranení.

22.08.2025 10:45 , aktualizované: 14:00
Hovorca uviedol, že podľa prvotných informácií je na mieste celkovo desať zranených ľudí, z toho nateraz štyria veľmi ťažko. Autobus skončil v priekope mimo cesty v blízkosti stromu.

V súčasnosti podľa Bálinta nie je jasné, či sa obeť nachádzala v autobuse alebo v osobnom vozidle. Na mieste sú všetky záchranné zložky, zasahujú tam aj dve posádky profesionálnych hasičov z Krompách a zo Spišskej Novej Vsi.

„Cesta II/536 je v oboch smeroch neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému,“ spresnilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová dodala, že na mieste zasahuje osem ambulantných posádok. „Zásah stále prebieha,“ potvrdila.

Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová spresnila, že zrážku s prímestským autobusom neprežil spolujazdec v osobnom motorovom vozidle značky Škoda Fabia.

„Vodiči oboch vozidiel boli podrobení dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu a orientačnému testu na zistenie prítomnosti návykových látok v organizme. Výsledok oboch testov bol negatívny u oboch vodičov,“ dodala s tým, že na mieste je prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Nehoda sa stala za obcou Spišský Hrušov v smere na Spišské Vlachy.

Manažérka komunikácie Agel SK Ivana Holíková potvrdila, že po dopravnej nehode prijali v levočskej nemocnici dvoch pacientov so stredne ťažkými zraneniami a obaja sú momentálne hospitalizovaní. „Do nemocnice v Krompachoch boli prevezení traja ľahko zranení pacienti, ktorí boli prepustení do ambulantnej starostlivosti,“ dodala.

