Najmenšie slovenské okresné mesto bude mať historicky prvý kruhový objazd. No obchvatu sa tak skoro nedočká

Výstavba nového kruhového objazdu v Poltári prebieha na križovatke ulíc Slobody a Sklárskej. Deje sa tak v súvislosti s výstavbou novej obchodnej zóny, ku ktorej bude ústiť jedno z ramien novej kruhovej križovatky.
„Popravde, tento kruhový objazd prešiel ťažkým pôrodom, ale som veľmi rád, že už sa na ňom intenzívne pracuje a čo nevidieť sa stane realitou. Použil som slovíčko ‚ťažký pôrod‘, pretože investor, ktorý ho postaví výlučne zo svojich vlastných zdrojov, z finančných dôvodov naliehal, že pre výstavbu nového obchodného centra bude postačovať aj rozšírenie cesty,“ uviedol vo videu na YouTube primátor Poltára Peter Sitor.
S týmto riešením podľa vlastných slov nesúhlasil. „Prvoradá je pre mňa bezpečnosť, keďže je tu škola, hlavný vstup do mesta, najvyššia frekvencia áut a onedlho tu vznikne aj obchodná zóna. Preto by bolo šialenstvo cestu len rozšíriť, keďže by to mnohých vodičov mohlo viesť k ešte vyššej rýchlosti,“ skonštatoval primátor.
Dodal, že zároveň šlo o príležitosť dostať infraštruktúru v Poltári na vyššiu úroveň. „Som presvedčený, že práve kruhový objazd dá nášmu mestu vyšší štatút a ako historicky prvý v našom meste bude prínosom,“ podotkol Sitor.
Ocenil aj prínos vznikajúcej obchodnej zóny. „Nie je to len o tom, že k nám prišiel nový obchodný reťazec a vzniknú nové obchodíky. Vzniknú aj nové pracovné pozície, dá sa predpokladať, že ich bude do 50. Takže je to ako malá fabrika, čomu sa veľmi teším,“ vyzdvihol primátor s tým, že v blízkosti staveniska súčasne prebieha rekonštrukcia chodníkov, čo má v budúcnosti zlepšiť prístup do lokality.
Infraštruktúra v okrese
Čo sa týka celého Poltárskeho okresu, jeho infraštruktúra za mnohými inými regiónmi Slovenska zaostáva. Nevedie ním žiadna diaľnica, rýchlostná komunikácia a dokonca ani cesta I. triedy. Tesne okolo východnej a južnej časti okresu však prechádza hlavná cesta I/16, ktorá spolu s rýchlostnou komunikáciou R2 tvorí hlavný južný cestný ťah medzi Zvolenom a Košicami.
Najkratšou a najpohodlnejšou prípojkou naň je cesta II/595 vedúca z Poltára cez Brezničku, Kalinovo a Veľkú Ves ku križovatke pri Tomášovciach, kde sa v súčasnosti končí úsek rýchlostnej cesty R2 od Zvolena. Samospráva preto od vlády žiadala vybudovanie jej obchvatu v celom spomínanom úseku od Tomášoviec po Poltár, čo by podľa nej malo zlepšiť dostupnosť mesta pre investorov. V praxi by to znamenalo výstavbu obchvatov troch dedín a možno i ďalšiu modernizáciu uvedenej komunikácie.
Primátor na jednom z tohtoročných zasadnutí mestského zastupiteľstva pripomenul, že o tejto zamýšľanej komunikácii sa hovorilo aj na výjazdovom rokovaní vlády v Rimavskej Sobote v roku 2024. „Práve predstavitelia vlády prišli s touto myšlienkou. Ja s dotknutými starostami som urobil maximum, aby sme vyhoveli ich požiadavkám, aby oni mohli začať nejaké kroky. Naozaj napäto čakám, či sa to bude riešiť, pretože by to veľmi ráznym spôsobom zmenilo infraštruktúru od tomášovskej križovatky do Poltára a dalo by to novú úroveň tej ceste,“ uviedol Sitor. Doplnil však, že hoci v tejto otázke bol optimista, po roku je už trochu skeptický.
Bývalá primátorka a súčasná poslankyňa Martina Brisudová je presvedčená, že predmetný projekt modernizácie cesty II/595 je tak megalomanská myšlienka, že realizácia bude trvať omnoho dlhší čas než pár rokov. „Bude to oveľa dlhšie, pretože tam treba urobiť štúdiu a projektovú dokumentáciu,“ poznamenala.
Druhý variant
Pred niekoľkými rokmi sa spomínal aj iný variant, v rámci ktorého by bola postavená úplne nová cesta z Poltára do Nových Honov v okrese Lučenec. V súčasnosti tam žiadna asfaltová komunikácia nie je a bolo by ju potrebné postaviť úplne od nuly. V Nových Honoch by sa potom takisto napájala na cestu I/16 a v budúcnosti aj na plánovanú rýchlostnú komunikáciu R2.
O tejto možnosti hovorila v roku 2021 vtedajšia primátorka Brisudová na stretnutí s premiérom Eduardom Hegerom. Regionálny portál Rimava.sk v tom čase informoval, že mesto už v danej téme vraj začalo s vládou prvé rokovania.
Cesta sa spomínala aj v jednom z mestských dokumentov. „Základom zlepšenia automobilovej dopravy je vybudovanie cesty Poltár – Nové Hony v dĺžke cca sedem kilometrov. Stala by sa nosnou pozemnou komunikáciou s nadregionálnym významom v rámci dopravného spojenia severných oblastí Maďarska a oblastí Slovenského rudohoria, Nízkych Tatier až do Poľska,“ citovala Rimava.sk z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý vypracovala samospráva Poltára. Odvtedy sa však táto možnosť trasovania cesty už viac nespomínala.