Turisti si pochodom partizánskym chodníkom zo Skýcova do Zlatna pripomenuli SNP

Slávnostným kladením vencov pri pamätníku Slovenského národného povstania (SNP) v Skýcove sa v sobotu ráno začal 37. ročník tradičného turistického pochodu Náučným partizánskym chodníkom. Jeho účastníci si tak pripomenuli 81. výročie SNP. Hrdinstvo účastníkov SNP si v Skýcove pripomenul aj prezident Peter Pellegrini.

„Boli schopní a ochotní vziať do ruky zbraň a brániť našu vlasť, naše Slovensko, a to aj za cenu straty toho najvzácnejšieho, svojho života. Spomíname aj na hrôzy a zlo, ktoré vojna priniesla a na nevinné obete, desaťtisíce ľudí, ktorí boli odvlečení do koncentračných táborov. Ten hlavný odkaz aj pre dnešnú našu spoločnosť by mal byť – postavme sa zlu, ktoré môže raz opäť vyústiť až do takého nešťastia, akým bola druhá svetová vojna,“ skonštatoval prezident.

Cieľom 12-kilometrového pochodu je obec Zlatno, kde je pripravený kultúrny program. Ako informovali organizátori, jeho súčasťou bude ukážka artefaktov z druhej svetovej vojny, zoskok parašutistov a hudobná produkcia.

Hlavným cieľom pochodu je okrem turistického zážitku aj priblíženie histórie partizánskeho odboja v Tribečských horách. Počas druhej svetovej vojny tam pôsobili tri veľké partizánske oddiely – Zarubežnij, Plameň a Národný mstiteľ, ktorých viedli legendárni partizánski velitelia Alexander Sviatogorov-Zorič, Putilov a Viktor Maximov.

Podľa pamätníkov mali partizánske oddiely viac ako 1100 mužov a aj napriek viacerým pokusom sa nemeckým jednotkám nedarilo obmedziť ich činnosť. Tá sa sústredila predovšetkým v okolí Skýcova, Zlatna, Zlatých Moraviec a Topoľčianok. Po odchode partizánov krátko pred oslobodením sa nemecké oddiely pomstili obyvateľom Skýcova za ich podporu odboju tým, že ich vyhnali z domovov a celú obec vypálili.

