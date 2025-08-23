Vraj sa jej nepáčilo, že hovoria po anglicky. Žena sa v Piešťanoch vyhrážala zbraňou

Žena mala vytiahnuť zbraň na muža a vyhrážať sa mu údajne za to, že hovoril po anglicky. Následne mala nasadnúť do auta a odísť preč. V čase, keď už policajti po žene pátrali, prišlo druhé oznámenie. Podľa neho pred jednou z predajní v meste došlo k podobnému incidentu.
Policajti po príchode na miesto žene okamžite obmedzili osobnú slobodu. „Operačný dôstojník na miesto vyslal výjazd. Policajti sa prípadom zaoberajú v súvislosti s trestným činom nebezpečného vyhrážania. Po preverení policajti zistili, že našťastie nešlo o skutočnú zbraň, ale o napodobeninu,“ doplnila polícia.