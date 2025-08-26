Sever Gemera láka turistov novinkou: ferrata sprístupnila najnebezpečnejší úsek náučného chodníka na Hradovej

Podľa primátora Tisovca Jána Vengrína bolo hlavným dôvodom inštalácie ferratových prvkov zvýšenie bezpečnosti. „Chodia tam aj rodiny s deťmi. Chceli sme, aby tento turistický chodník bol bezpečnejší a hlavne prístupný pre všetkých turistov, aj pre menej skúsených,“ vysvetlil primátor.
Doplnil, že v budúcnosti majú v pláne obnoviť celý náučný chodník. „Už máme spracované prvé návrhy,“ konkretizoval Vengrín. V nedávnej minulosti samospráva z plánu obnovy zrekonštruovala chodník pod Hradovou v severnej časti mesta, kadiaľ sa turisti z kopca vracajú po túre.
Vyššia bezpečnosť je prínosom
Zvýšenie bezpečnosti na Hradovej víta aj Správa Národného parku (NP) Muránska planina so sídlom v Revúcej. „V minulosti sa na tomto hrebeni nachádzalo pár zabezpečovacích pomôcok, ale postupne zhrdzaveli a neboli pre turistov použiteľné,“ objasnila Vladislava Košová, koordinátorka rozvoja prírodného cestovného ruchu v rámci NP Muránska planina.
Zdôraznila tiež, že v rámci udržateľného cestovného ruchu je dôležité nasmerovať návštevníkov do viacerých lokalít regiónu i národného parku, aby všetci nechodili len na najznámejšie miesta, ktorými sú sysľovisko Biele vody pri Muráni či Muránsky hrad.
Podľa riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer Jaroslava Hrica je hrebeň Hradovej jedným z najatraktívnejších a najfotogenickejších miest v regióne s neuveriteľnými výhľadmi. „Je skvelé, že toto miesto sa stáva bezpečnejším a dostupnejším pre návštevníkov nášho regiónu, ale, samozrejme, i pre miestnych turistov,” uviedol Hric.
Stovky kíl materiálu
Ako konkretizoval Michal Stejskal, vedúci oddelenia kultúry a športu Mestského úradu Tisovec, pri výstavbe ferraty bolo potrebné na ťažko prístupný hrebeň Hradovej dopraviť asi 700 kilogramov materiálu.
„Vynosili to štyria cvičenci zo športového klubu Back to Elements. S výstavbou sme začali už v minulom roku, ale museli sme trochu čakať, kým nám tu dohniezdia vtáky,“ vysvetlil Stejskal obmedzenie v chránenej lokalite.
V rámci projektu boli osadené nové reťazové zábradlia, istiace fixné laná, do 70 kusov železných stúpačiek a bezpečnostných nášľapov, ako aj ďalšie prvky. Všetky práce boli vykonané v súlade s platnými povoleniami a súhlasmi príslušných orgánov. „Veríme, že zlepšenie infraštruktúry na Hradovej prispeje k väčšiemu záujmu o tento výnimočný priestor a celkovo podporí cestovný ruch v Tisovci,“ zdôraznil Stejskal.
Na realizáciu projektu dostala samospráva dotáciu od Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 5000 eur. Zvyšných asi 2000 eur spolufinancovalo mesto, ktoré bolo aj realizátorom diela.
Dominanta okolia
Hradová je 887-metrový vápencový vrch v bezprostrednom susedstve mesta Tisovec. Náučný chodník, ktorý naň vedie, meria 3,12 kilometra s prevýšením 480 metrov. Po jeho absolvovaní môžu turisti pokračovať ďalej po trase značenej žltou turistickou značkou a okruhom popod Hradovú sa vrátiť nazad do Tisovca.
Náučný chodník a žltá turistická trasa ponúkajú niekoľko zaujímavostí. Okrem novej ferraty je jednou z nich vyhliadka nad Tisovcom, ako aj pozostatky dvoch hradov, respektíve opevnení.