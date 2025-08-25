Pravda Správy Regióny Poľský turista sa pohyboval po neznačenom chodníku, v ťažkom teréne a tme zablúdil. Horskí záchranári ho hľadali do neskorej noci

Poľský turista sa pohyboval po neznačenom chodníku, v ťažkom teréne a tme zablúdil. Horskí záchranári ho hľadali do neskorej noci

V neskorých nočných hodinách ukončili horskí záchranári záchrannú akciu vo Vysokých Tatrách. O ich pomoc požiadal v nedeľu už po zotmení 37-ročný poľský turista, ktorý sa vybral z Tatranskej Javoriny neznačeným chodníkom do Červenej dolinky. Ako ďalej informovala Horská záchranná služba (HZS), v ťažko schodnom teréne a v tme zablúdil v oblasti Tisoviek.

25.08.2025 09:35
Poľský turista, HZS, horskí záchranári Foto:
Poľský turista uviazol v oblasti Tisoviek.
debata

Po tom, ako Poliak poskytol záchranárom GPS súradnice svojej polohy, na pomoc mu odišli záchranári HZS zo Starého Smokovca. „Autom sa dostali do Červenej doliny a odtiaľ pešo pokračovali k poľskému turistovi. Pri pátraní bol použitý aj dron s termovíziou,“ opísala HZS. Záchranári našli muža v hustom lesnom poraste a po zateplení a doplnení tekutín ho doprevádzali späť k terénnemu vozidlu HZS. Následne ho odviezli do Tatranskej Javoriny, odkiaľ už pokračoval samostatne.

Chodník medzi oblakmi: Takto vyzerá slovenský výhľad svetovej úrovne
Video

HZS upozorňuje turistov, že v zmysle návštevného poriadku je v chránených územiach pohyb po turistických a náučných chodníkoch dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. „Pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov je zakázaný,“ zdôrazňuje.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #horská záchranná služba