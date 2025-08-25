Poľský turista sa pohyboval po neznačenom chodníku, v ťažkom teréne a tme zablúdil. Horskí záchranári ho hľadali do neskorej noci

Po tom, ako Poliak poskytol záchranárom GPS súradnice svojej polohy, na pomoc mu odišli záchranári HZS zo Starého Smokovca. „Autom sa dostali do Červenej doliny a odtiaľ pešo pokračovali k poľskému turistovi. Pri pátraní bol použitý aj dron s termovíziou,“ opísala HZS. Záchranári našli muža v hustom lesnom poraste a po zateplení a doplnení tekutín ho doprevádzali späť k terénnemu vozidlu HZS. Následne ho odviezli do Tatranskej Javoriny, odkiaľ už pokračoval samostatne.
HZS upozorňuje turistov, že v zmysle návštevného poriadku je v chránených územiach pohyb po turistických a náučných chodníkoch dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka. „Pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov je zakázaný,“ zdôrazňuje.