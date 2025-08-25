Muž z Málinca čelí obžalobe za nelegálny výrub 388 stromov, škoda presahuje 45-tisíc eur

Obvinený mal v roku 2023 bez písomného súhlasu vykonal a dať vykonať výrub 388 stromov rôzneho druhu, informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Drevo v celkovom objeme takmer 380 metrov kubických si prisvojil, čím majiteľom lesného pozemku spôsobil škodu presahujúcu 45-tisíc eur.Čítajte viac Dvojica mužov vyrúbala legendárny strom známy tiež z filmu, nechala ho padnúť na Hadriánov val. Súd ich uznal vinnými
Polícia upozorňuje, že výrub stromov a krov je prísne regulovaný zákonom a vykonávať ho možno len so súhlasom príslušných orgánov a v súlade s platnými predpismi. Porušenie týchto pravidiel môže viesť k priestupku, správnemu deliktu alebo trestnému činu. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na tri roky.