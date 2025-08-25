Pravda Správy Regióny Muž z Málinca čelí obžalobe za nelegálny výrub 388 stromov, škoda presahuje 45-tisíc eur

Muž z Málinca čelí obžalobe za nelegálny výrub 388 stromov, škoda presahuje 45-tisíc eur

Vyšetrovateľ enviropolície podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na 31-ročného muža z obce Málinec (okres Poltár) pre prečin krádeže a prečin porušovania ochrany stromov a krov.

25.08.2025 10:57
debata

Obvinený mal v roku 2023 bez písomného súhlasu vykonal a dať vykonať výrub 388 stromov rôzneho druhu, informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Drevo v celkovom objeme takmer 380 metrov kubických si prisvojil, čím majiteľom lesného pozemku spôsobil škodu presahujúcu 45-tisíc eur.

Hadrian's Wall / Felled Tree / Sycamore Gap Tree / Čítajte viac Dvojica mužov vyrúbala legendárny strom známy tiež z filmu, nechala ho padnúť na Hadriánov val. Súd ich uznal vinnými

Polícia upozorňuje, že výrub stromov a krov je prísne regulovaný zákonom a vykonávať ho možno len so súhlasom príslušných orgánov a v súlade s platnými predpismi. Porušenie týchto pravidiel môže viesť k priestupku, správnemu deliktu alebo trestnému činu. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na tri roky.

Harbour Park Čítajte viac Za obeť má padnúť 100-tisíc stromov. Pre megalomanský projekt je už podnet na GP
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #výrub stromov