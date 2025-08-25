Aktivisti obvinili košického župana Trnku z machinácií a rozkrádania. Protestovali priamo na krajskom zastupiteľstve

Veľké pútače – bannery a pri nich aktivisti. Aj takýto obraz ponúklo pondelkové zasadnutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). Aktivisti chceli týmto spôsobom poukázať na doterajšie prešľapy predsedu KSK Rastislava Trnku. „Z trestnej činnosti obžalovaný župan a podvodník R. Trnka. Záverečná! Odstúp!“ a „Všetci sú zodpovední!“ – to boli posolstvá, ktoré aktivisti adresovali predsedovi KSK aj jeho zástupcom, ktorých fotografie boli vyobrazené na banneroch.
Aktivisti navyše zapálili sviečky. „Spolu s kolegami sme prišli so sviečkami a bannermi, aby sme vyslali jasný odkaz: Košický kraj je rozkradnutý a treba ho vyčistiť,“ vysvetlil ciele akcie košický aktivista Tibor Géci. „Na mňa podali sedem žalôb, ani jedna neuspela. Objavili sa dokonca aj pokusy zastrašiť ma. Ani to ma nezlomí,“ uviedol odhodlane.
„Platí jedno Božie prikázanie, ktoré by mali všetci na Úrade KSK dodržiavať – nepokradni. Sviečky sú symbolom modlitby, aby vedenie kraja dodržiavalo Desatoro. Najmä spomínané siedme prikázanie – Nepokradni,“ dodal Géci.
Textami na banneroch aktivisti poukázali na doterajšie kauzy KSK a Rastislava Trnku. Ide o zaujímavý počin, keďže na doterajších zasadnutiach krajského parlamentu v aktuálnom volebnom období zatiaľ podobný protest nebol. Géci nevylúčil ani ďalšie protestné akcie. „Chceme, aby sa ľuďom otvorili oči a videli, čo sa deje na KSK, ako sa tu rozkrádajú peniaze daňových poplatníkov,“ stojí si za svojimi tvrdeniami.
Práve Tibor Géci podal pred niekoľkými rokmi trestné oznámenie pre predražený nákup teplomerov. Ďalšie sa týka nákupu sypačov. V tejto veci už prokurátor podal žalobu na súd. Trnka je obvinený z machinácií pri verejnom obstarávaní práve v prípade sypačov. Týka sa ho aj obžaloba v prípade obstarávania právnych služieb.
Ďalšou kauzou je projekt vodozádržných opatrení v lesoch pri Gelnici a Dobšinej v hodnote 4,5 milióna eur. Prípadom sa zaoberá Európska prokuratúra a minulý mesiac v tejto súvislosti zasahovala aj protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite.
Na ďalšie kauzy týkajúce sa Správy ciest KSK upozorňuje už dlhší čas aj krajský poslanec Miloš Ihnát. Ide o dlhodobý prenájom niekoľkých desiatok strojov na osem rokov v hodnote takmer 30 miliónov eur. Ihnát poukazoval na slabé využitie niektorých mechanizmov, pričom Správa ciest KSK za ne platila fixný plný nájom.Čítajte viac Akcia „Kolombia“: Podvod na trase Košice-envirorezort a škoda skoro 4 milióny eur. Trnka hovoril o ohromnom úspechu
Krajský poslanec upozornil aj na pokuty za mýto či na prepustenie niektorých vedúcich zamestnancov Správy ciest KSK, ktorí sa bránili súdnou cestou. „Je neuveriteľné, ako sa šafári na Správe ciest KSK. A zdá sa, že vedeniu kraja je to jedno,“ komentoval Ihnát vývoj. Prípadom spomínaného prenájmu strojov sa už zaoberá aj polícia.