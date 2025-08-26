Táto vodná nádrž patrí k najstarším na Slovensku. V minulosti držala baníkov nad vodou
Vodná nádrž Úhorná sa nachádza v Slovenskom rudohorí, neďaleko rovnomennej obce v okrese Gelnica. Jazero bolo v 18. storočí vybudované na potoku Smolník ako zásobáreň vody pre banské zariadenia. Jeho úlohou bolo aj zachytávať dažďovú vodu z okolitých vrchov, čím sa predchádzalo častým povodniam. Pod jazerom sa nachádza 35 metrov dlhá štôlňa. Vo Volovských vrchoch a na východnom Slovensku patrí medzi najstaršie vodné stavby. Bola vybudovaná v roku 1768. Ponúka možnosť kúpania, člnkovania, rybolovu, ako aj peších a cykloturistických výletov do okolia. Má hĺbku 8 metrov, rozlohu 4 hektáre a bolo postavené z lomového kameňa bez použitia stmeľovacích hmôt.