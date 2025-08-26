Pravda Správy Regióny Táto vodná nádrž patrí k najstarším na Slovensku. V minulosti držala baníkov nad vodou

Táto vodná nádrž patrí k najstarším na Slovensku. V minulosti držala baníkov nad vodou

Vodná nádrž Úhorná sa nachádza v Slovenskom rudohorí, neďaleko rovnomennej obce v okrese Gelnica. Jazero bolo v 18. storočí vybudované na potoku Smolník ako zásobáreň vody pre banské zariadenia. Jeho úlohou bolo aj zachytávať dažďovú vodu z okolitých vrchov, čím sa predchádzalo častým povodniam. Pod jazerom sa nachádza 35 metrov dlhá štôlňa. Vo Volovských vrchoch a na východnom Slovensku patrí medzi najstaršie vodné stavby. Bola vybudovaná v roku 1768. Ponúka možnosť kúpania, člnkovania, rybolovu, ako aj peších a cykloturistických výletov do okolia. Má hĺbku 8 metrov, rozlohu 4 hektáre a bolo postavené z lomového kameňa bez použitia stmeľovacích hmôt.

26.08.2025 05:00
debata
Vodná nádrž - Úhorná
Video
Zdroj: mReportér: Martin Kokavec
m-reporter ikona appka 1024 x 1024 px 2 Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR Palcmanská Maša, vodná nádrž, mReportér Čítajte viac Pozrite si, ako vyzerá najchladnejšia vodná nádrž v našej krajine. V Slovenskom raji je dokonca najväčšou
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #baníctvo #Východné Slovensko #vodná nádrž #mREPORTÉR