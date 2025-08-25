Na Záhorí nafúkalo až 17 detí, dve z nich nemali ani 15 rokov

Policajti okresných riaditeľstiev, pracovníci colných úradov, mestských polícií a pracovníčky sociálnych kuratel v mestách Skalica a Holíč v ôsmich podnikoch skontrolovali a dychovým skúškam podrobili 73 detí. „Až 14 z nich malo pozitívnu dychovú skúšku. Dve deti dokonca nemali ešte ani 15 rokov,“ uviedla polícia. V okrese Dunajská Streda policajti skontrolovali celkovo 115 osôb, pričom alkohol v dychu zistili dvom chlapcom mladším ako 18 rokov. V meste Piešťany a obci Moravany nad Váhom polícia preverila 38 mladistvých osôb a štyri prevádzky. Alkohol v dychu mal jeden 15-ročný chlapec.
Policajti prípady opitých detí zadokumentovali, spisy budú po vykonaní potrebných úkonov postúpené obciam, v ktorých majú deti trvalé bydlisko, na ďalšie konanie. „Vo veci bude konať aj príslušný odbor sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,“ doplnila polícia.
Súčasne polícia zdôraznila, že deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. „Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 h na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Za porušenie zákona môže hroziť zákonnému zástupcovi nielen finančná pokuta, ale aj pozastavenie vyplácania prídavkov na dieťa,“ dodala.