Historická budova v centre Banskej Štiavnice je na predaj. Miestni hovoria o škandalózne nízkej cene

Vodohospodári predávajú historickú budovu v centre Banskej Štiavnice, pričom vyvolávacia cena je 1 455 227 eur bez DPH. Roky sa tam predtým nachádzalo ich sídlo, no v lete 2022 ho premiestnili do bratislavského Ružinova. Vyvolalo to veľkú vlnu kritiky zo strany obyvateľov aj vedenia mesta.
Primátorka Nadežda Babiaková ešte vo februári 2019, kedy sa prvýkrát začala objavovať správa o presťahovaní tohto podniku, pripomínala, že riaditeľstvo vodohospodárov vzniklo v Banskej Štiavnici pre jej historickú jedinečnosť v oblasti hospodárstva vodných stavieb. Veľkú úlohu zohrávalo aj to, že ide o lokalitu svetového dedičstva UNESCO, no „zavážila“ tiež potreba ekonomickej podpory historického mesta. Podčiarkla, že presídlením úradu sa zníži inštitucionálne postavenie mesta a stratia sa pracovné príležitosti.
„Na jednej strane sa hovorí o podpore menej rozvinutých okresov a na druhej nám idú niečo brať. Veď život nekončí v Bratislave, ľudia bývajú aj inde,“ zdôraznila vtedy Babiaková. K Štiavnici by sa podľa nej malo pristupovať, ako si zaslúži. „Nie sa ňou len hrdiť, ale pre ňu aj niečo urobiť,“ doplnila.
Škandalózna cena?
Protesty nezabrali a v júni 2022 sa úrad začal postupne sťahovať. V hlavnom meste sa „usadil“ v budove, ktorú vlastnila Vodohospodárska výstavba, sídlil tam aj envirofond. Došlo k tomu v rámci delimitácie. V tom čase pracovalo na generálnom riaditeľstve 104 ľudí, z nich pätnásti mali pracovné zaradenie mimo banského mesta. Zvyšných 89 pôsobilo priamo v Štiavnici, pričom 45 pochádzalo z mesta a okolia. Ostatní dochádzali.
Objekt zostal prázdny, no neskôr ho začala používať tamojšia základná umelecká škola (ZUŠ), ktorá sa tam presťahovala po veľkom požiari v marci 2023. Hovorca vodohospodárov Marián Bocák vysvetlil, že priestory budovy bezodplatne poskytli mestu Banská Štiavnica pre dočasné sídlo ZUŠ, pričom ich využíva dodnes. „Náklady na chod budovy znáša dočasný nájomca,“ podotkol.
Po správe o predaji budovy sú viacerí znepokojení a pýtajú sa, kam sa deti z tejto školy podejú. Riaditeľka ZUŠ-ky Irena Chovanová Pravde potvrdila, že s viac ako dvadsiatimi triedami obsadili, okrem podkrovia, celú budovu. Ich školu navštevujú stovky žiakov, no kam pôjdu po zmene majiteľa, nám povedať nevedela. Verí ale, že ich presun nebude nutný skôr, ako im dajú do poriadku ich pôvodné sídlo poškodené ohňom.Čítajte aj Zlatá baňa v Tatrách: Na jednom parkovisku sa dá na poplatkoch vybrať aj milión eur. Taraba chce všetky pozemky presunúť pod štát
„Dúfam, že nás tu nechajú aspoň do konca nasledujúceho školského roka a dovtedy bude Sitnayovský dom, kde sme predtým pôsobili, opravený. Neviem si predstaviť, že by sme sa ešte mali ocitnúť v nejakom medzipriestore a znovu sa sťahovať,“ uviedla Chovanová.
Niektorí kritizujú, že vyvolávacia cena (1 455 227 eur) dotknutej nehnuteľnosti je nedostatočná. „To nemyslia vážne. Za takú budovu v centre Štiavnice je to škandalózne nízka suma. Stará budova Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) vo Zvolene sa predáva s vyvolávacou cenou 1 600 000 eur bez DPH. Je v schátranom stave, neporovnateľná s tou v Štiavnici,“ poukázal na rozdiel jeden z miestnych. Iní zase tvrdia, že v minulosti túto budovu získali vodohospodári od mesta takmer „zadara“. Zároveň sa pýtajú, či by ju samospráve nemali vrátiť za ten istý peniaz.
Primátorka chce rokovať
Hovorca SVP Marián Bocák reagoval, že cena za budovu v Banskej Štiavnici bola stanovená v zmysle aktuálneho znaleckého posudku. Objasnil, že toto niekdajšie sídlo štátneho podniku je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá bola v dezolátnom stave zakúpená v roku 1996 za 13 203 626 Slovenských korún (438 280 eur). Následne ju opravili za 70 miliónov Slovenských korún (2 323 574 eur).Čítajte aj Aktivisti obvinili košického župana Trnku z machinácií a rozkrádania. Protestovali priamo na krajskom zastupiteľstve
„Po zmene sídla podniku bola budova v roku 2023 označená ako dubiózny majetok nepotrebný pre výkon činnosti. SVP ju predáva z dôvodu hospodárneho a efektívneho spravovania majetku štátu,“ vysvetlil Bocák. Podčiarkol, že postupujú v súlade so Zákonom o štátnom podniku, tiež o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby.
„Na základe platnej právnej úpravy vyhlásil štátny podnik transparentný verejný výber uchádzača, do ktorého sa môže prihlásiť každý subjekt. Tento postup považujeme za najviac transparentný,“ poznamenal. Pokračoval, že cez transparentný verejný výber pripravujú vodohospodári aj predaj ďalších nehnuteľností. V súčasnosti už prebieha predaj majetku v meste pod Pustým hradom. Konkrétne ide o Starý závod Zvolen. „V najbližších dňoch bude vyhlásený ďalší verejný výber uchádzača na kúpu majetku štátu v Bratislave. Všetky údaje sú a budú dostupné na stránke SVP,“ uzavrel hovorca.
Ako vníma novinku o predaji budovy vodohospodárov samospráva a kam pôjdu deti zo ZUŠ-ky, sme sa chceli opýtať primátorky, no pre jej zaneprázdnenosť sa nám ju kontaktovať nepodarilo. Prednostka banskoštiavnického mestského úradu Henrieta Godová však zdôraznila, že nájomná zmluva je uzatvorená do konca júna 2026, čo figuruje aj v podmienkach predaja. „Čiže ak sa to aj predá, tá škola tam bude dovtedy sídliť,“ podotkla prednostka.Čítajte aj Spustili veľký monitoring medveďov. Sedemtisíc vzoriek má priblížiť ich skutočný počet
Budúcnosť tohto významného objektu je momentálne neznáma, ale v Štiavnici sa „šepká“, že mesto ho chce kúpiť späť. Potvrdené to nemáme, pričom sa k nám dostala aj ďalšia zaujímavá informácia. Primátorka vraj začala podnikať kroky ohľadom rokovania s ministerstvom životného prostredia týkajúce sa ďalšieho využitia budovy. Jedným z jej cieľov by pritom malo byť aj dosiahnutie toho, aby sa vôbec nepredala. Či je to naozaj tak, sa ukáže v krátkom čase.