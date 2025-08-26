Pravda Správy Regióny Chodkyňu zrazil na priechode náklaďák, nehodu neprežila

Chodkyňu zrazil na priechode náklaďák, nehodu neprežila

Chodkyňa v Spišskej Novej Vsi zrejme nerešpektovala červenú na semafore, v dôsledku čoho ju zrazilo auto. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová informovala, že po zrážke s nákladným vozidlom zraneniam v nemocnici podľahla. Tragédia sa stala v pondelok (25. 8.) okolo poludnia na jednom z miestnych priechodov pre chodcov. Polícia v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

26.08.2025 09:30
„Podľa doterajších zistení chodkyňa pravdepodobne nerešpektovala povinnosť poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia a vkročila na riadne označený, svetelne riadený priechod pre chodcov v čase, keď bol pre chodcov rozsvietený červený signál ‚stoj‘. V tom čase po ceste prechádzalo nákladné motorové vozidlo značky Scania. V priestore križovatky došlo k nárazu chodkyne do boku vozidla, po ktorom chodkyňa spadla na vozovku,“ priblížila hovorkyňa.

Počas dokumentovania dopravnej nehody vodiča podrobili dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v organizme. Oba boli s negatívnym výsledkom. Chodkyňu posádka rýchlej zdravotnej pomoci okamžite previezla do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Zranenia, ktoré utrpela, však boli natoľko vážne, že im v nemocnici podľahla. To, či bola nebohá chodkyňa pod vplyvom alkoholu, prípadne iných návykových látok, určí nariadená pitva.

„Akou mierou prispeli k vzniku dopravnej nehody chodkyňa či vodič nákladného vozidla bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uzavrela Illésová.

