Primátor Revúcej sa ospravedlnil za nehodu, po ktorej nafúkal. Stále ju vyšetrujú

Buchta vo videu na sociálnej sieti nehodu označil za škodovú udalosť, po ktorej si uvedomil, že „byť primátorom je i to tom prijať zodpovednosť, postaviť sa problému priamo a prijať opatrenia“. „Práve preto som vyhľadal odbornú pomoc, keďže som ani netušil, aké to bolo v tom čase so mnou zlé, a absolvoval som liečenie,“ skonštatoval Buchta.Čítajte viac Primátor Revúcej nabúral do plota, za bieleho dňa nafúkal 1,31 promile. Bude stíhaný na slobode
Primátor priznal, že urobil chyby a vo videu sa verejne ospravedlnil. „Teraz s oveľa väčšou opatrnosťou a pokorou sa staviam niekde na štartovaciu čiaru cesty, ktorá sa začala v roku 2014. Ja by som, ak mi to zdravie a iné okolnosti dovolia, dotiahol veľmi rád projekty, ktoré sú rozbehnuté, do úspešného konca,“ povedal Buchta.
Polícia na otázky k nehode reagovala len stručným stanoviskom, v ktorom uviedla, že vyšetrovanie stále pokračuje. „Ďalšie informácie zverejníme, keď nám to procesná situácia umožní,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.
Primátor Revúcej mal autonehodu 6. marca popoludní, s autom nabúral do plota rodinného domu. Po nehode mu polícia v dychu namerala 1,31 promile alkoholu. Po zadržaní bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, z policajnej cely ho prepustili nasledujúci deň. Podľa prokuratúry nebolo možné v rámci superskráteného vyšetrovania vykonať všetky potrebné úkony dokazovania v stanovenej lehote a zároveň neboli prítomné dôvody väzobného stíhania.