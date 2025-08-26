Dvakrát prešiel 5-ročné dieťa v autoumyvárni, polícia začala trestné stíhanie

„Vo vami uvedenom prípade bol vodič motorového vozidla zn. Škoda Octavia podrobený dychovej skúške, ako aj skúške na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme, pričom oba výsledky skončili s negatívnym výsledkom. (…) Vec je v štádiu vyšetrovania,“ dodala Bartošová.
Hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Dana Kamenická zároveň potvrdila, že dieťa je v starostlivosti lekárov a zdravotníkov nemocnice. „Viac informácií o zdravotnom stave dieťaťa bez súhlasu zákonných zástupcov nemôžeme poskytnúť," dodala.
V priestoroch samoobslužnej autoumyvárne na Bratislavskej ulici v Pezinku malo dôjsť v sobotu k stretu osobného vozidla s maloletou osobou. Tá bola z dôvodu zranení prevezená do nemocnice.
Podľa informácií portálu noviny.sk mal vodič auta v autoumyvárni dvakrát prejsť päťročného chlapca. Ten údajne od matky prešiel do susedného umývacieho boxu. Vodič si čupiace dieťa nevšimol a prešiel ho. Následne v snahe auto dorovnať tak urobil opäť. Podľa jeho slov si myslel, že prechádzal po obrubníku.