Kuriózna nehoda pri Miletičke: Nepozorný šofér obrátil Lexus na bok

Na mieste bolo zistené, že 57-ročný vodič pri prejazde zákrutou na uvedenej ulici sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, pričom došlo k nárazu vozidla do stromu na vedľajšom trávniku a následne k prevráteniu vozidla na bočnú stranu na vozovke.
V dôsledku nehody utrpel vodič ľahké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Vykonanou dychovou skúškou nebola zistená prítomnosť alkoholu v dychu vodiča. K zraneniu iných osôb v súvislosti s touto nehodou nedošlo, informovali policajti.
Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania policajtov Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.