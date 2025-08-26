Pravda Správy Regióny Kuriózna nehoda pri Miletičke: Nepozorný šofér obrátil Lexus na bok

Bratislavskí dopravní policajti zasahovali krátko po 10.30 h na Trenčianskej ulici, kde došlo k dopravnej nehode vozidla zn. Lexus.

26.08.2025 12:39
Na mieste bolo zistené, že 57-ročný vodič pri prejazde zákrutou na uvedenej ulici sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, pričom došlo k nárazu vozidla do stromu na vedľajšom trávniku a následne k prevráteniu vozidla na bočnú stranu na vozovke.

V dôsledku nehody utrpel vodič ľahké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Vykonanou dychovou skúškou nebola zistená prítomnosť alkoholu v dychu vodiča. K zraneniu iných osôb v súvislosti s touto nehodou nedošlo, informovali policajti.

Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania policajtov Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.

