VIDEO: Fľaška v aute, komunikovať ani vystúpiť z luxusného vozidla sám nevedel

Na linke 158 policajti prijalo krátko pred 17.00 h oznámenie, v zmysle ktorého mal v obci Rovinka vodič s vozidlom BMW X5 poškodiť počas jazdy viaceré zaparkované osobné motorové vozidlá.
Policajnú hliadku svedkovia navigovali k jednému z rodinných domov, kde našli značne poškodené predmetné vozidlo. „Jeho vodič sa snažil z vozidla vystúpiť, no neúspešne,“ podotkol Szeiff s tým, že muž mal nekoordinované pohyby a nebol schopný komunikovať. Vo vozidle zároveň polícia objavila prázdnu fľašu od tvrdého alkoholu.
Vodiča následne polícia eskortovala na policajné oddelenie, kde vykonali ďalšie potrebné procesné úkony.