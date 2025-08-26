Pravda Správy Regióny VIDEO: Fľaška v aute, komunikovať ani vystúpiť z luxusného vozidla sám nevedel

VIDEO: Fľaška v aute, komunikovať ani vystúpiť z luxusného vozidla sám nevedel

Polícia sa zaoberá prípadom vodiča, ktorý v pondelok (25. 8.) podvečer v Rovinke (okres Senec) poškodil počas jazdy viaceré zaparkované autá. Dychová skúška u neho odhalila viac ako 2,65 promile, informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

26.08.2025 14:59
debata
Vodič poškodil v Rovinke zaparkované autá, nafúkal vyše 2,65 promile
Video

Na linke 158 policajti prijalo krátko pred 17.00 h oznámenie, v zmysle ktorého mal v obci Rovinka vodič s vozidlom BMW X5 poškodiť počas jazdy viaceré zaparkované osobné motorové vozidlá.

Policajnú hliadku svedkovia navigovali k jednému z rodinných domov, kde našli značne poškodené predmetné vozidlo. „Jeho vodič sa snažil z vozidla vystúpiť, no neúspešne,“ podotkol Szeiff s tým, že muž mal nekoordinované pohyby a nebol schopný komunikovať. Vo vozidle zároveň polícia objavila prázdnu fľašu od tvrdého alkoholu.

Vodiča následne polícia eskortovala na policajné oddelenie, kde vykonali ďalšie potrebné procesné úkony.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #alkohol za volantom