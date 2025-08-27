Revúcky primátor sa po nehode a liečení vracia do verejného života. Priznal zlyhanie, popiera však, že nabúral opitý

Priznal v ňom zlyhanie a chyby, za ktoré sa obyvateľom svojho mesta ospravedlnil. Ozrejmil, že po nehode vyhľadal odbornú pomoc a absolvoval liečenie, ktoré mu podľa jeho vlastných slov dalo veľmi veľa.
Július Buchta začiatkom marca narazil motorovým vozidlom do oplotenia rodinného domu v Revúcej. Podľa informácií TV Markíza z miesta nehody odišiel a nazad sa vrátil až s policajtmi. Muži zákona mu s odstupom času po nehode vykonali dychovú skúšku, podľa ktorej mal v krvi viac ako 1,3 promile alkoholu. Buchta však popiera, že by bol opitý už v čase nehody.
Polícia ho v marci obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a noc po nehode strávil v policajnej cele. Nebol súdený v takzvanom superrýchlom konaní, podľa Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici to nebolo možné z dôvodu, že počas zákonnej 48-hodinovej lehoty by nebolo možné vykonať všetky potrebné úkony dokazovania. Obvinenie mu napokon v apríli zrušili.
Prípad ani po piatich mesiacoch nie je uzavretý. Bližšie podrobnosti o udalosti Buchta neuviedol ani teraz s odôvodnením, že mu to neumožňuje prebiehajúce vyšetrovanie.
„Nechcem, aby sa to nejakým spôsobom ovplyvnilo. Budem sa k tomu môcť vyjadriť až vtedy, keď to bude celé uzavreté. Určite to však nebolo tak, ako to odprezentovali médiá, inak by som bol v zrýchlenom konaní už dávno odsúdený,“ skonštatoval Buchta. Nehodu označil za škodovú udalosť a pre Pravdu v tejto súvislosti zdôraznil, že v čase, keď k nej došlo, nebol pod vplyvom alkoholu.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová potvrdila, že prípad zatiaľ nie je uzavretý. „Vyšetrovanie dopravnej nehody stále pokračuje. Ďalšie informácie zverejníme, keď nám to procesná situácia umožní,“ uviedla v stručnom stanovisku bez ďalších podrobností.
Najťažšie obdobie
Primátor Buchta vo vyjadrení pre Pravdu ďalej uviedol, že posledných päť mesiacov bolo ťažkým, možno až najťažším obdobím v jeho živote. Hovorí však, že všetko zlé je na niečo dobré a platilo to aj v tomto prípade.
„Toto bolo dobré práve na to, aby som si uvedomil, aké problémy som mal s alkoholom. Absolvoval som liečenie, ktoré mi pomohlo otvoriť to, čo som predtým nevidel. Nehanbím sa o tom otvorene hovoriť, pretože je to choroba, ktorá je v dnešnej dobe možno aj spoločensky tolerovaná. Je to smrteľná choroba, ktorú nie je jednoduché zvládnuť,“ povedal Buchta.
Súčasnosť primátor vníma ako novú pozíciu na štartovacej čiare. Chce pokračovať vo svojej práci a zamerať sa na projektové zámery, ktoré má revúcka samospráva rozpracované pre aktuálne volebné obdobie.
„Konkrétne je to rekonštrukcia mosta ponad Zdychavu a s ňou súvisiaca obnova celej križovatky, pri ktorej sa nachádza. Ďalej je to rekonštrukcia Námestia slobody a ďalšieho malého námestia. Sú to projekty, na ktoré už máme alokované financie a bežia procesné úkony,“ priblížil Buchta.Čítajte viac Primátor Revúcej nabúral do plota, za bieleho dňa nafúkal 1,31 promile. Bude stíhaný na slobode
Ďalším veľkým projektom je rekonštrukcia umelej ľadovej plochy a príslušnej technológie, ktorú chce mesto tiež obnoviť. Dodal, že rekonštrukciu ľadovej plochy chceli mať už dávno uzavretú, ale ešte stále nedostali od riadiacich orgánov dokumenty, na základe ktorých by mohli začať pracovať. „Verejné obstarávania sú už rozbehnuté a na rekonštrukciu plochy v podstate už aj máme víťaza. Už to len čaká na to, aby sme ju mohli spustiť,“ objasnil Buchta.
Medzi ďalšie zámery samosprávy patrí plán na výstavbu cyklotrasy od bývalej tehelne po križovatku Komenského a Štefánikovej, čím by sa prepojilo mesto Revúca so Slavošovským tunelom. Na tento zámer chce mesto získať peniaze z grantov. Ďalším plánom je obnova chodníka na Kúpeľnej ulici.
Július Buchta je primátorom Revúcej od roku 2018, teda v druhom volebnom období. Predtým, v rokoch 2014 až 2018, pôsobil vo funkcii viceprimátora. Je tiež poslancom Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja za Revúcky okres.