Preťažené autá sú „strašiakom“ opravených ciest. Vážiť ich môžu len policajti, no pridať sa chcú aj župy

Samosprávny kraj zrekonštruoval cestu vo Vidinej (okres Lučenec) len pred zhruba dvanástimi rokmi, no jej aktuálny stav je vo výrazne zhoršenom stave. Viditeľné sú vyjazdené koľaje od kamiónov, zároveň je v obci potrebných množstvo opráv od vodárenskej spoločnosti. Otrasy spôsobené nákladnou dopravou totiž neraz siahajú do takej hĺbky, že narušia vodovodnú sústavu. Za ostatnú dekádu len do opráv úseku tejto cesty investovala župa 200-tisíc eur.
Starosta obce Ján Šupica zdôraznil, že túto situáciu treba riešiť. „Rozumieme tomu, že kamiónová doprava je dôležitá, ale obyvateľom, najmä tým pri hlavnej ceste, to strpčuje život. Konkrétne hluk, prach a vibrácie. S tým je spojený nepokoj, zvýšenie stresu u ľudí a nižšia kvalita spánku,“ povedal richtár.
„Sekundárnym problémom je porucha na vodovodných potrubiach, čo spôsobuje zvýšená intenzita premávky a s tým súvisiace otrasy. Samozrejme, poškodený je aj asfaltový kryt,“ spresnil. Potvrdil, že za tieto „patálie“ môže častý prejazd preťažených nákladiakov, ale aj tých, ktoré si skracujú tranzit cez ich dedinu.
„Denne tadiaľto prejde, podľa meraní Slovenskej správy ciest, 1 800 kamiónov,“ prezradil Šupica. „Riešením by bolo, ak by župa mala viac právomocí a my ako obce by sme mali kompetenciu merať rýchlosť,“ mieni.
Peniaze z pokút na opravy ciest
Banskobystrický župan Ondrej Lunter pripomenul, že preťažené vozidlá ničia cesty II. a III. triedy v správe samosprávnych krajov, no tie nemajú možnosť ich zastavovať a udeľovať pokuty. Komunikácie sa kvôli dlhodobo nadmernému zaťaženiu rýchlejšie poškodzujú, mostom sa skracuje životnosť a opravy sú čoraz drahšie. Pokuty z váženia však končia v štátnej kase a nie u správcu, ktorý reálne znáša náklady na údržbu. Preto chce dosiahnuť, aby župy mali v tejto oblasti viac kompetencií.
„Podľa súčasného zákona kraje síce môžu umiestniť na cestu váhu, ale nemôžu zastavovať vozidlá. To môže len uniformovaná osoba,“ ozrejmil predseda BBSK. Zmenu legislatívy teda navrhuje tak, aby župy plnili funkciu cestného správneho orgánu – to znamená, aby mali právomoc zastavovať vozidlá, udeľovať pokuty a aby vybrané peniaze išli do ich rozpočtov.Čítajte aj Zlatá baňa v Tatrách: Na jednom parkovisku sa dá na poplatkoch vybrať aj milión eur. Taraba chce všetky pozemky presunúť pod štát
„Naším cieľom je, aby sme mali v rukách kompetencie, ktoré nám umožnia reálne chrániť naše cesty. Aby vybrané pokuty zostali v krajoch, kde škoda vzniká, a my sme ich mohli investovať do opráv poškodených komunikácií,“ vysvetlil.
Ak by sa túto zmenu podarilo presadiť, župan avizuje robiť kontroly tak často, aby si nikto netrúfol jazdiť preťažený. V spolupráci so združením SK8 už predložili zásadné pripomienky k novele cestného zákona. Na rokovaniach s ministerstvom vnútra zatiaľ podľa Luntera neodzneli zásadné námietky, no ide o zmenu, ktorá si vyžaduje úpravy nejedného zákona a dohodu viacerých rezortov.
„K spravodlivejšiemu nastaveniu systému nestačí zmeniť jeden zákon, ale hneď niekoľko. Na júlovom rozporovom konaní nám bolo oznámené, že pripomienky sú tak rozsiahle, že nie je vhodné ani žiadúce, aby boli vložené do návrhu cestného zákona,“ povedal riaditeľ odboru cestnej infraštuktúry BBSK Róbert Machala.
V pláne je do pätnásť stojísk
„V septembri bude zasadať Sekcia cestnej infraštruktúry SK8, ktorej témou bude príprava konkrétneho znenia navrhovaných legislatívnych zmien. V októbri podnikneme rokovania na ďalších ministerstvách – naším cieľom je rezort financií,“ pokračoval Lunter.
„Kým dôjde k zmene legislatívy, v spolupráci s políciou plánujeme vytipovať miesta, kde bude váženie dávať najväčší zmysel a zároveň dobudovať stojiská,“ prezradil. Dôvodom, prečo policajti nevážia častejšie a na všetkých úsekoch nie je len to, že nemajú dostatok ľudí, ale aj fakt, že na zastavenie kamióna je potrebná dostatočná odstavná plocha.
„Niektoré hlavné cesty III. triedy neraz na celom úseku jednoducho nemajú takéto miesto. Chceme teda dobudovať stojiská, aby váženie mohlo prebiehať všade a následne získať kompetencie, aby sme neboli limitovaní kapacitami polície,“ podčiarkol župan. Objasnil, že problém s preťaženými kamiónmi pociťujú obzvlášť obce, cez ktoré vedie tranzit alebo je v ich blízkosti kameňolom. Prípadne tam prebieha ťažba dreva. V pláne majú vybudovať, vrámci celého kraja, do pätnásť stojísk. Náklady na to musia ešte prehodnotiť, o konkrétnej sume sa zatiaľ hovoriť nedá.Čítajte aj Najmenšie slovenské okresné mesto bude mať historicky prvý kruhový objazd. No obchvatu sa tak skoro nedočká
Riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš priblížil, že polícia v kraji disponuje dvomi stacionárnymi váhami. „Jedny sú umiestnené pri obci Pôtor a druhé v Banskej Bystrici – časť Uľanka (pri kolibe Krištof).
Za sedem mesiacov tohto roka skontrolovali v Uľanke 786 vozidiel. „Z nich 62 prekročilo maximálnu povolenú hmotnosť, respektíve nápravové tlaky vozidla,“ konštatoval Farkaš. V rovnakom období prešlo vážením pri obci Pôtor 559 áut, z nich prekročilo povolený limit 71.
„Okrem stacionárnych váh disponujeme aj mobilnými prenosnými, ktorými sme za sedem mesiacov tohto roka skontrolovali 98 vozidiel, pričom 62 prekročilo maximálnu povolenú hmotnosť či nápravové tlaky vozidla,“ uzavrel šéf dopravného inšpektorátu.