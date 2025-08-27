Čahojová a Vallo sa do seba opäť pustili. Obviňujú sa z chátrania Jurigovho námestia

Čahojová na sociálnej sieti pripomenula, že havarijné situácie sa na ploche námestia neustále opakujú. „Ohrozuje to zdravie, ba možno aj životy ľudí,“ skonštatovala na sociálnej sieti. Ako príklad uviedla stav mesiace uzavretej lávky. „Opakovane som na tento stav pána primátora a magistrát upozorňovala, odpoveďou však bola len vlažná reakcia a odklad riešenia,“ uviedla starostka. Dodala, že vzhľadom na situáciu bola nútená pristúpiť k tvrdšiemu postupu. „Ako štatutár karloveského stavebného úradu som podpísala nariadenie, aby hlavné mesto, ako vlastník stavby a pozemku, vykonal nevyhnutné úpravy terasy so zábradlím pre zabezpečenie ochrany zdravia a života,“ uviedla vo videu.
Pripomenula, že požiadavka rekonštrukcie Jurigovho námestia je jednou z trvalých požiadaviek Karlovej Vsi, ktorou boli konfrontovaní viacerí primátori za sebou. „V prvom období mandátu Matúša Valla sa zdalo, že o námestie prejavuje úprimný záujem. Zorganizoval aj architektonickú súťaž. Tým to, žiaľ, skončilo a na Jurigovom námestí, zdá sa, skapal pes,“ napísala starostka.
Mieni, že Jurigovo námestie, ale i ďalšie verejné priestory v hlavnom meste trpia v dôsledku priorít súčasného vedenia. „Najväčším snom pána primátora je preklenutie štvorprúdovky na Staromestskej ulici, tzv. Plató," poznamenala Čahojová. „Netušíme, koľko ľudí túži po Plató. Vieme však s určitosťou, že väčšina Bratislavčanov netúži po ničom exkluzívnom, snívajú o takej samozrejmosti, akou je slušné, udržiavané a bezpečné okolie svojho domova," zdôraznila.
Magistrát v reakcii upozornil, že od roku 1992 je Jurigovo námestie zverené mestskej časti. „O zverené majetky sa má primárne starať mestská časť, čiže stav námestia, ktorý starostka vo videu ukazuje, je najmä vizitkou jej práce, počas súčasného aj predchádzajúcich volebných období," zdôraznilo hlavné mesto v tlačovom vyhlásení. Uistilo však, že i napriek rozporu vykoná na náklady magistrátu požadované úpravy terasy s rampou a zábradlím. „Refundáciu si budeme uplatňovať u mestskej časti," dodala radnica.
V prípade architektonickej súťaže z roku 2021 hlavné mesto pripomenulo, že jej cieľom bolo spoznať názory architektov na možné riešenie revitalizácie priestoru, keďže pod námestím sú aj nehnuteľné priestory v správe mesta. „Naša predstava bola spoločný projekt revitalizácie s mestskou časťou, bohužiaľ, zo strany starostky neevidujeme žiadnu vôľu tento zanedbaný priestor riešiť,“ skonštatovalo mesto v tlačovom vyhlásení.
Odmieta tiež nadraďovanie projektu Plató a jeho spájanie s prehliadaním nárokov na modernizáciu a vyššiu kvalitu života v mestských častiach, radnica v tejto súvislosti pripomenula viacero projektov, ktoré sa dokončili alebo sa realizujú, vrátane rekonštrukcie mosta na Hradskej ulici vo Vrakuni, dokončovania petržalskej električky či výstavby novej trolejbusovej trate Karlova Ves – Patrónka, ktorá priamo prepojí Dlhé Diely s Trnavským mýtom. „Toto sú priority mesta a projekty, kde alokujeme najviac financií, a nie Plató, na ktoré v rozpočte mesta nie je zatiaľ alokované ani jedno euro,“ dodalo mesto.