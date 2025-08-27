78-ročná žena prišla o 30-tisíc eur, naletela podvodníkom. Polícia pátra po tomto mužovi. Poznáte ho?

Žene potom volala ďalšia osoba, ktorá sa predstavila ako policajtka. Oznámila jej, že do jej domu smerujú štyria muži, ktorí ju plánujú okradnúť, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Pýtala sa, koľko má pani rokov, koľko peňazí má doma, kto s ňou ešte býva, či sú na ich ulici kamerové systémy. Sedemdesiatosemročná pani jej na všetky otázky odpovedala,“ doplnila hovorkyňa. Podvodníčka ju následne uistila, že polícia situáciu monitoruje a pripravuje zadržanie páchateľov priamo pri čine. Na to však vraj bolo potrebné, aby odniesla sumu 30.000 eur na vopred určené miesto na ulici. Žena tak aj urobila.Čítajte viac Senior sa zľakne, je v strese, telefonát trvá aj desiatky minút a na konci vytiahne peniaze. Takto vyzerá podvod, ktorý vás pripraví o tisícky eur
„Neustále apelujeme predovšetkým na starších občanov, ktorí sú často aj z dôvodu svojej dôverčivosti obeťami podvodníkov, aby boli mimoriadne obozretní, aby neposkytovali osobné údaje neznámym osobám a aby akékoľvek podozrenie z nekalej činnosti konzultovali so svojimi blízkymi, respektíve aby zavolali na linku 158,“ doplnila Ligdayová.