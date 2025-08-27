Pravda Správy Regióny Bratislavská MHD oslavuje 130 rokov, ulicami bude premávať historická električka

Bratislavská MHD oslavuje 130 rokov, ulicami bude premávať historická električka

Dopravný podnik Bratislava (DPB) si pripomína 130 rokov od momentu, keď do ulíc Bratislavy vyšla prvá električka s cestujúcimi. Stalo sa tak 27. augusta 1895. Pri tejto príležitosti vypraví v stredu popoludní historickú električku. Jazda centrom mesta bude bezplatná, informoval hovorca DPB Jozef Vozár.

27.08.2025 13:11
Historická električka jazdí v centre mesta. Archívna snímka.
„Do ulíc vypravíme poslednú dvojnápravovú električku vyrobenú v Československu, historickú #38,“ pozýva dopravný podnik na sociálnej sieti. Cestujúci sa ňou budú môcť previezť od 16.00 do 20.00 h na trase historickej linky A. Štart bude na Jesenského a každých 30 minút spraví okruh po trase Centrum – Kapucínska – Tunel – Chatam Sófer – Vodná veža – Most SNP a naspäť na Jesenského. Jazdy budú bezplatné.

Okrúhle výročie plánuje mestský dopravca osláviť aj počas Dňa otvorených dverí (DOD), ktorý bude 6. septembra v Depe Jurajov dvor. Návštevníkov si budú môcť obzrieť vystavené vozidlá, nahliadnuť do priestorov depa a spoznať zákulisie. V rámci noviniek je pripravená návšteva čalúnnickej haly, možnosť vidieť zmodernizované Depo Krasňany či prehliadka električky v skúšobnej hale.

Chýbať nebude ani súťaž v čistení autobusu či súťaž zručností vodičov autobusov, na ktorej sa predstavia nielen vodiči DPB, ale aj z iných miest Slovenska a Česka. Program bude pripravený aj pre deti. Finále osláv má byť historický konvoj, keď vozidlá mapujúce dejiny mestskej hromadnej dopravy v Bratislave vyrazia do ulíc a návštevníci sa nimi budú môcť odviezť.

