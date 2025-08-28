Jedna z najväčších krás, akú u nás máme. Viete, kde nájdete „slovenské Dolomity"?
Súľovské skaly sú unikátne skalné útvary v Strážovských vrchoch, ktoré svojimi bizarnými tvarmi pripomínajú hrady, veže či postavy zvierat. Tento prírodný útvar je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly, známej svojou mimoriadnou geologickou aj botanickou hodnotou. V oblasti sa nachádzajú viaceré turistické chodníky a vyhliadky, ktoré ponúkajú nádherné panoramatické pohľady. Skaly sú obľúbeným miestom aj pre horolezcov, ktorí tu nachádzajú množstvo lezeckých trás rôznej náročnosti. Vďaka svojej kráse a jedinečnej atmosfére sú Súľovské skaly právom označované za „slovenské Dolomity“.