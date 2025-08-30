V Revúcej sprístupnili kostolnú vežu ako rozhľadňu. Láka výhľadom aj históriou spätou s prvou slovenskou strednou školou

Tohtoročnou novinkou je však sprístupnenie kostolnej veže počas rozšírených otváracích hodín. „Máme skúsenosť, že k nám už počas prvých májových dní chodia turisti a žiadajú si prístup na vežu. Rozhodli sme sa preto sprístupniť ju od mája až do októbra,“ vysvetlila pre Pravdu námestná farárka revúckeho cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Danica Hudecová.
Vežu revúckeho kostola tak môžu turisti v tomto období navštíviť každý pondelok, stredu a piatok od 8:30 do 11:30 hodiny. V sobotu sú návštevné hodiny veže od 9:00 do 17:00 hodiny, v nedeľu od 10:30 do 17:00 hodiny. „Samozrejme, po dohode sa dá prísť aj v inom čase a inom období,“ dodala farárka.
Kostolná veža je v uvedených časoch voľne prístupná, návštevníci sa nemusia nikde hlásiť či registrovať, môžu na ňu rovno vystúpiť. Po predchádzajúcej dohode však prevádzkovatelia poskytujú aj komentovanú prehliadku veže i chrámu so sprievodcom.
Skladba návštevníkov je podľa Hudecovej pestrá. Na revúcku kostolnú vežu chodievajú jednotlivci i skupiny a to aj zo zahraničia. „Minulý rok sme mali vyše sto návštev počas celej sezóny,“ konkretizovala farárka.
Široký výhľad
Z ochodze veže je vidieť prakticky celá Revúca, ale aj široké okolie. Smerom na sever dovidieť na Muránsku planinu a Muránsky hrad, trochu bližšie sa dá v horách nad mestom rozoznať nová rozhľadňa v lokalite Pod Šturmanovou horou. Samospráva ju dokončila vlani na jeseň. Na severovýchode vynikne silueta vrchu Kohút, ktorý je dominantou okolia.
Z pamiatok v meste sa z veže naskytne pohľad napríklad na neďalekú prvú budovu Prvého slovenského gymnázia, ale dobre viditeľný je aj druhý revúcky chrám, ktorým je rímskokatolícky kostol svätého Vavrinca z druhej polovice 15. storočia.
„Na vrchol veže vedie 124 schodov. Niektoré sú užšie, ale je tam zábradlie, takže výstup je bezpečný. Zhora sa dá fotografovať, hoci tam máme zábrany proti holubom,“ priblížila Hudecová. Na ochodzi uvidia návštevníci aj štyri zvony pod strechou veže, z ktorých najväčší váži takmer 1500 kilogramov a je vysoký 110 centimetrov. Na jednom z medziposchodí je umiestnený informačný panel, kde sa návštevníci o zvonoch dozvedia viac.
Ničivý požiar
Evanjelický kostol, postavený v rokoch 1784 až 1785, je neodmysliteľne spätý aj s históriou Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Práve v ňom sa 16. septembra 1862 uskutočnilo slávnostné otvorenie prvého školského roka v tejto vzdelávacej inštitúcii.
Veža bola ku kostolu pristavaná v roku 1788 a v tom čase bola najvyššou v celej Muránskej doline a aj okolí. Dňa 1. apríla 1938 kostol s vežou zasiahol veľký požiar, pri ktorom zhorela strecha chrámu aj zvonice.
„Všetky štyri sa roztavili, spadli dole na uložené palivové drevo, ktoré ešte dokončilo skazu,“ ozrejmila Hudecová s tým, že požiar sa zároveň rozšíril aj na okolité budovy. V meste vtedy podľa dobových prameňov zhorelo takmer 150 domov a hospodárskych budov.
História spojená so školstvom
Rozšírenie otváracích hodín ocenila aj riaditeľka Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej Diana Kohout Lamperová. „Tento kostol je úzko spätý s gymnáziom nielen tým, že sa tam otvoril prvý školský rok, ale aj samotná škola bola evanjelická. Cirkev sa o ňu starala a sčasti aj dotovala chod tejto prvej slovenskej strednej školy,“ priblížila riaditeľka.
Zdôraznila, že z historického hľadiska sú rovnako dôležité oba kostoly, teda evanjelický aj katolícky, ale vo výkladoch počas prehliadok múzea sa práve z vyššie spomenutého dôvodu viac venujú prvému z nich.