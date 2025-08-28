Pravda Správy Regióny Tragická nehoda na Orave: Mladá vodička sa viackrát prevrátila, zomrela na mieste

Tragická nehoda na Orave: Mladá vodička sa viackrát prevrátila, zomrela na mieste

Na ceste medzi obcami Krušetnica a Breza v okrese Námestovo došlo v noci k tragickej dopravnej nehode. Dvadsaťjedenročná vodička osobného auta Audi A4 smerovala z Krušetnice do Brezy, keď na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin zišla mimo vozovku. Vozidlo sa následne niekoľkokrát prevrátilo.

28.08.2025 10:24
Mladá žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste zomrela. Polícia nariadila pitvu. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Dolný Kubín začal v súvislosti s udalosťou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Presné okolnosti nehody a jej príčiny sú predmetom vyšetrovania. Polícia zároveň vyzvala všetkých účastníkov cestnej premávky na disciplinovanosť, ohľaduplnosť a dodržiavanie pravidiel. „Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách,“ uviedla.

