Zlodej si v Stropkove trúfol na chrám. Ukradol z neho milodary, trestná sadzba bude prísna

Polícia vo Svidníku rieši prípad zločinu krádeže, ku ktorému došlo na mieste požívajúcom pietu.

28.08.2025 10:41
debata (1)

Zatiaľ neznámy páchateľ, v dobe od utorka 26. do stredy 27. augusta, v jednom z gréckokatolíckych chrámov v Stropkove, ukradol drevenú skrinku s milodarmi.

Ako upozornila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, vzhľadom k tomu, že k protiprávnemu konaniu došlo na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu, zákon pre páchateľa stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na dva až osem rokov.

