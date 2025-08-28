Zlodej si v Stropkove trúfol na chrám. Ukradol z neho milodary, trestná sadzba bude prísna

Zatiaľ neznámy páchateľ, v dobe od utorka 26. do stredy 27. augusta, v jednom z gréckokatolíckych chrámov v Stropkove, ukradol drevenú skrinku s milodarmi.
Ako upozornila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, vzhľadom k tomu, že k protiprávnemu konaniu došlo na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu, zákon pre páchateľa stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na dva až osem rokov.Čítajte viac Rovnako ako za kávu zaplatia veriaci aj v niektorých kostoloch. Drobné loviť nemusia