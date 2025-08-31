Hnúšti hrozí, že príde o svoj vzácny skvost. Za jeho záchranu bojujú ľudia aj petíciou

„My, občania mesta Hnúšťa, okresu Rimavská sobota, rodáci a tisícky absolventov tejto vzdelávacej inštitúcie s tradíciou od roku 1933, žiadame o zastavenie verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy gymnázia v Hnúšti,“ píše sa v petícii, ktorú pred pár dňami spustil miestny aktivista Roman Lebeda. V minulosti zastával aj funkciu hnúšťavského primátora.
„Nedávno krajské zastupiteľstvo schválilo vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na tú budovu za 628-tisíc eur. Stala sa ale nejaká administratívna chyba a z toho dôvodu súťaž zrušili s tým, že v dohľadných dňoch ju idú vyhlasovať znova,“ povedal Lebeda. Zdôraznil pritom, že zámerom petície, ktorú len za jednu noc podpísalo päťsto ľudí, je zastaviť plánovaný predaj. „K tomu dôjde len v okamihu, keď poslanci župného zastupiteľstva zrušia uznesenie o tom,“ vysvetlil.
Boj za zachovanie gymnázia v Hnúšti (február 2019)
Významný objekt
Obchodná verejná súťaž bola pôvodne vyhlásená v termíne od 22. júla do 21. augusta – informoval o tom aj jeden z realitných portálov. Neskôr však, zrejme pre spomínanú administratívnu chybu, inzerát stiahol. Lebeda pripomenul, že gymnázium zaniklo v roku 2023.
„Dlho sa nič nedialo, no zrazu som sa, pred pár dňami, dozvedel, že budova už bola daná do predaja. Začal som teda zisťovať, či sa k tomu nejako vyjadrili poslanci mestského zastupiteľstva v Hnúšti,“ pokračoval. „Kraj má totiž na odpredaj určené pravidlá, smernice, podľa ktorých musí takýto objekt ponúknuť v prvom rade obci, mestu alebo štátu. Toto sa ale podľa nás neudialo, lebo pán primátor a tiež viceprimátor, ktorý je súčasne poslancom BBSK, nekonali,“ tvrdí. Je presvedčený, že Hnúšťa by kvôli nim mohla o lukratívnu budovu prísť.
Vedenie mesta podľa Lebedu svojim poslancom nepredložilo žiadne podklady na to, ako by sa dotknutá nehnuteľnosť mohla využiť. V utorok (26. 8.) zasadalo tamojšie zastupiteľstvo, kde sa na to osobne pýtal. „Vysvitlo, že vedenie na ponuku kraja, v rámci odpredaja, oficiálne ani neodpovedalo. Primátor habkal, že záujem vyjadrili telefonicky a jeho zástupca poznamenal, že on vlastne ani nevie, prečo sa to predáva. Jednoducho to podcenili a nedoriešili,“ podotkol.Čítajte aj Revúcky primátor sa po nehode a liečení vracia do verejného života. Priznal zlyhanie, popiera však, že nabúral opitý
„Keďže dva roky nekonali, župa, ktorá od nich nemala reakciu, sa zjavne naštvala a dala to na predaj,“ hovorí Lebeda. „Po spustení petície a rošamba, ktoré som okolo toho narobil, začali naši poslanci šéfom radnice vytýkať, že ich oklamali. Naši zastupitelia sa čudovali, že nič k tomu neschvaľovali – predaj budovy gymnázia si neželajú a nechápu, že to nie je v žiadnom uznesení,“ priblížil dianie na rokovaní zastupiteľstva.
„Poslanci následne schválili uznesenie, ktoré žiada primátora, aby okamžite vyvolal rokovania s krajom s tým, aby súťaž nevyhlasoval, lebo mesto má o ten objekt potenciálny záujem,“ vysvetlil. „Cieľom je, aby to odkúpilo, alebo zobralo do prenájmu, mesto. Veď ide o významný objekt a záleží nám na tom, aby neprešiel do súkromných rúk. Mala by sa tam zachovať vzdelávacia, komunitná, spoločenská či zdravotnícka funkcia v prospech mesta,“ poznamenal. Pripomenul tiež, že v Hnúšti sú momentálne viaceré inštitúcie „rozhádzané“ v rôznych budovách.
„V každej treba kúriť, no majú normatívny príspevok zo štátu, z ktorého platia potrebné priestory. Základná umelecká škola je napríklad v dvoch osobitných budovách, no mohla by prejsť do bývalého gymnázia a nájomné uhrádzať tam,“ mieni Lebeda. V ďalších objektoch sú terénni sociálni pracovníci, mestskí policajti aj centrum voľného času.
„Mesto nemá ani žiadny priestor pre zdravotníkov. Župa pritom prezentuje, že v chudobných regiónoch chce udržať lekárov, takže pokojne by tam mohli zriadiť aj malé zdravotné stredisko s bytmi pre doktorov. Veď tá budova je naozaj obrovská, kedysi tam študovalo štyristo detí,“ zhodnotil. Podčiarkol, že sa tam vzdelávala inteligencia z celého spádového regiónu. „Verím, že svoj cieľ sme už dosiahli, lebo sme prerušili zlé smerovanie a teraz to začína byť na dobrej ceste,“ uzavrel.
Opakovaná ponuka
Hovorkyňa Banskobystrickej župy Jana Čunderlíková ozrejmila, že Gymnázium Mateja Hrebendu bolo zrušené k 30. septembru 2023. „Kraju ostala voľná budova s pozemkami, ktoré nevedel využiť pre svoje potreby, a tak ich, v súlade so stratégiou nakladania s prebytočným majetkom, opakovane ponúkol mestu Hnúšťa. Stalo sa tak za bývalého aj súčasného vedenia mesta,“ konštatovala. Hnúšťa podľa jej slov, s odvolaním sa na finančnú situáciu, ponuku na prenájom alebo prevod tohto majetku neprijala.
„Vnímame aktuálne obavy ľudí v Hnúšti, pretože budova gymnázia je pre nich dôležitou súčasťou mesta a majú predstavy, ako by mohla byť využitá. Chceme občanov opakovane uistiť, že tak ako sme zaviazaní našimi zásadami o hospodárení s majetkom, je naším prvoradým záujmom nájsť pre túto budovu verejnoprospešné využitie,“ zdôraznila hovorkyňa.
„Banskobystrický samosprávny kraj v tejto chvíli spomínaný majetok nepredáva a aj touto cestou ho opätovne ponúka mestu. Zároveň budeme radi, ak sa do diskusie zapojí aj verejnosť so svojimi nápadmi a návrhmi na využitie budovy,“ doplnila.
Potrebujú silného hráča
Primátor Hnúšte Martin Pliešovský uviedol, že posledných deviatich maturantov z bývalého gymnázia odprevadil v júni 2023. „Od začiatku, ako bolo jasné, že ho zrušia, sme so samosprávnym krajom rokovali v tom zmysle, že mesto má o budovu, ktorá je našim skvostom, záujem,“ tvrdí. Na svojom území majú v súčasnosti niekoľko objektov, ktoré sú rozbité alebo schátrané a v tomto prípade podľa neho nechcú dopustiť rovnaký scenár.
„Preto sme sa dohodli na stretnutí s najvyššími predstaviteľmi BBSK – aby sme rokovali o tom, aké sú ich aj naše návrhy na využitie tejto budovy,“ konštatoval primátor. „Ja mám víziu, že by sme tam mohli dať všetky vzdelávacie inštitúcie, ktoré v meste pôsobia – čiže centrum voľného času, základnú umeleckú školu, prípadne detský denný stacionár,“ vymenoval.Čítajte aj „Začnite s vysťahovaním!“. Výzvou generála Goliana sa pred 81 rokmi začalo SNP
„S tým, že všetky by sme stiahli z nájomných priestorov a dali do tejto budovy, čo by si, samozrejme, vyžadovalo určité úpravy. Plus by sme potrebovali silného hráča, ktorý by ešte vedel dofinancovať prevádzkové náklady,“ povedal. Zdôvodnil to tým, že keď si urobili päťročný priemer energetických nákladov, prišli na to, že spomínané inštitúcie by vedeli vyfinancovať zhruba s päťdesiatimi percentami. „Ročne by nás to celkovo stálo asi 42-tisíc eur,“ spresnil. Vzápätí prezradil, ako by to mohli „vykryť“.
„Keď som sa dopočul, že tunajší úrad práce sa má sťahovať inde, požiadal som jeho vedenie, aby sme sa dohodli na tom, že vrchné priestory tohto objektu by sme poskytli im. Tým pádom by sme zabezpečili chod budovy a jej využitie,“ povedal. Úrad práce však potom išiel svojou cestou – zabezpečil si kancelárie vo vlastnej budove.
„Takže my by sme s našimi inštitúciami išli do veľkých priestorov, ale pre mesto prevádzkovo, teda finančne, nezvládateľných. Napriek tomu záujem, samozrejme, stále máme,“ podotkol. „Budova už bola vyhlásená do predaja, ktorý bol potom zrušený. V najbližších dňoch mám mať stretnutie, o ktorého možnostiach práve rokujem, s predsedom kraja. O tejto situácii je informovaný. Vznikla tu aj iniciatíva a petičný výbor, ktorý chce ešte zabojovať o záchranu,“ pripomenul Pliešovský.Čítajte aj Historická budova v centre Banskej Štiavnice je na predaj. Miestni hovoria o škandalózne nízkej cene
„My to stále máme v merku, no aj predchádzajúce vedenie, keď už vedelo, že gymnázium balansuje na hrane ukončenia svojej činnosti, proti tomu nič neurobilo. V súčasnosti práve bývalý pán primátor prichádza s iniciatívou o záchranu tohto gymnázia,“ poznamenal. Verí, že existuje lokálna spolupatričnosť s presvedčením, že dotknutá budova je naozaj určená na vzdelávacie účely.
„Má obrovské kapacity,“ zopakoval primátor. „Vieme využiť telocvičňu, učebne, kabinety, potrebné zariadenie. Radi by sme to teda dostali pod správu, prípadne do nášho majetku. Musíme mať ale plán, na ktorého naplnenie zatiaľ nemáme. Najväčším problémom je už spomínané financovanie,“ dodal s tým, že momentálne to má v správe stredná odborná škola, ktorá občas využíva tamojšiu telocvičňu.