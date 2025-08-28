Agresívny kamionista rozbíjal benzínku, potom napadol policajta. Vyčínanie muža zachytila kamera

Po príchode na miesto policajti nadviazali s vodičom komunikáciu, ktorá spočiatku prebiehala pokojne. Následne však muž fyzicky napadol člena hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky, keď ho udrel päsťou do tváre, priblížila incident polícia, ktorá zverejnila aj video.
Polícia agresívneho vodiča spacifikovala, obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na príslušné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III vzniesol 57-ročnému mužovi obvinenie z trestného činu útoku na verejného činiteľa.