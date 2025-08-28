Pravda Správy Regióny Agresívny kamionista rozbíjal benzínku, potom napadol policajta. Vyčínanie muža zachytila kamera

V utorok ráno okolo 7.00 h zasahovali viaceré policajné hliadky na čerpacej stanici na Rybničnej ulici v Bratislave, kde sa mal nachádzať agresívny vodič nákladného vozidla. Muž poškodzoval zariadenie stanice a správal sa násilne.

28.08.2025 14:20
Po príchode na miesto policajti nadviazali s vodičom komunikáciu, ktorá spočiatku prebiehala pokojne. Následne však muž fyzicky napadol člena hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky, keď ho udrel päsťou do tváre, priblížila incident polícia, ktorá zverejnila aj video.

Zdroj: Polícia SR

Polícia agresívneho vodiča spacifikovala, obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na príslušné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III vzniesol 57-ročnému mužovi obvinenie z trestného činu útoku na verejného činiteľa.

