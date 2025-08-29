Oslavy SNP: Prišli zástupcovia všetkých ambasád. Veteráni sa obávajú celosvetovo rastúceho fašizmu

Oslavy v Banskej Bystrici sa aj tento rok konali za prísnych bezpečnostných podmienok. Široké okolie Pamätníka SNP bolo pod dohľadom policajtov a vojakov, pri vstupe do samotného areálu museli prejsť všetci dôkladnou kontrolou. Na streche múzea sme si všimli ostreľovačov, ktorí pozorne sledovali situáciu nielen v blízkosti múzea, ale aj v jeho Pietnej sieni – počas kladenia vencov.
Potom, ako postupne poprichádzali ministri, koaliční aj opoziční politici, medzi ktorými sme si všimli tiež „výpravu“ Progresívneho Slovenska na čele s Michalom Šimečkom, doviezli aj žijúcich veteránov. Samozrejme, tí patrili k najvzácnejším hosťom, ktorí pri príležitosti osláv dostali hodnosť plukovníka. Netajili, že je to pre nich veľká česť.
„Každý rok sem chodievam vzdať úctu chlapcom, ktorí padli v boji proti vtedajšiemu fašizmu. Žiaľ, dnešní mladí ľudia o tomto nič nevedia,“ povedal nám veterán Branislav Tvarožek (99). „Fašizmus sa v celom svete znovu ozýva a rastie. Neviem, kam to dospeje,“ podotkol znepokojene. Netají, že je z toho smutný a sklamaný. „Ľudstvo opakuje tie isté nedostatky a chyby, ktoré robili, znovu do toho idú,“ doplnil.
„Tento deň, kedy oslavujeme 81. výročie SNP, pripomína nám pamätníkom, ktorí sme prežili tie hrôzy vojny, aká drahá nám je naša sloboda,“ hovorí veterán Vladimír Strmeň (97). „Tak ako povedal armádny generál Ludvík Svoboda – o slobodu sme rýchlo prišli, ale ťažko a krvou sme si ju vybojovali. Tak som rád, že ju môžeme v pokoji a v mieri osláviť,“ uzavrel.
Fico meškal, ospravedlnil sa
Tesne pred pietnym aktom v Pamätníku SNP „dorazil“ prezident Peter Pellegrini, potom sa chvíľu čakalo na premiéra Roberta Fica. Ten prišiel asi dve minúty po desiatej. „Ospravedlňujem sa,“ podotkol kajúcne pri vystupovaní z auta. Hneď nato sa začalo kladenie vencov.
Postupne sa hrdinom Povstania poklonili v Pietnej sieni veteráni, najvyšší slovenskí ústavní činitelia, zahraničné delegácie aj bývalí prezidenti Ivan Gašparovič či Zuzana Čaputová. Minister obrany Robert Kaliňák krátko potom pripomenul, že žijúcich účastníkov už máme „ako šafranu“ a o to viac si ich treba vážiť. Potvrdil, že prišlo viac ako štyridsať delegácií z rôznych krajín, pričom nechýbali veľvyslanci USA, Ukrajiny či Ruskej federácie.Čítajte aj Slovensko obnovilo vydávanie turistických víz Rusom. Pozastavilo to po vpáde Putinovej armády na Ukrajinu
„Veľmi sa teším, že tu máme aj novodobých veteránov, lebo priamych účastníkov je už naozaj veľmi málo,“ poznamenal Kaliňák. „Dnešnou ceremóniou im ďakujeme za ich celoživotný príbeh nielen počas Povstania, ale aj počas celého ich života, kedy sa snažili upriamovať pozornosť na udalosti, ktoré Slovensko posunuli, v rámci novodobých dejín, na tú správnu stranu,“ zdôraznil.
„Máme tu zástupcov zo všetkých ambasád, zo štátov všetkých svetových strán,“ zopakoval. „Tento sviatok vnímajú ako jeden z najpodstatnejších pre Slovenskú republiku a som rád, že si ho aj týmto spôsobom môžeme pripomenúť,“ podotkol.
Náklady na oslavy sa vyšplhali na viac ako 600-tisíc eur, pričom program podľa ministra pripravili tak, aby si prišli na svoje starší, mladší aj tí najmenší. „Okrem toho tu poobede bude slávnostne prisahať viac ako štyristo nových vojakov. Je veľmi dôležité, aby verejnosť mala možnosť stretávať sa aj s modernou časťou ozbrojených síl, tiež s tou historickou, ktorá je hlavným odkazom Slovenského národného povstania,“ ozrejmil Kaliňák. Práve aktivity smerujúce k mládeži majú podľa neho novú generáciu zapojiť do príbehu Povstania tak, aby sa naň nezabudlo.
Kaliňák o Urpíne: Je to ich čierny fľak
Minister sa vyjadril aj k Folklórnemu súboru Urpín a jeho odmietnutiu vystupovať na celonárodných oslavách. „Osobne si myslím, že je to predovšetkým zahanbujúce pre nich. Veď kto mal prísť vystupovať na štátny sviatok a mať príhovory ako tí, ktorí zhodou okolností v tejto chvíli majú možnosť?“ pýtal sa.
„Viem, že na to neboli zvyknutí, lebo počas minulej vlády sa tieto sviatky pred verejnosťou uzatvárali. Považujem to ale za ich veľmi zlé vysvedčenie ku vzťahu SNP. Nikto ho nezneužíva na politické odkazy, ani si tu nikto nerobí vlastnú politickú prezentáciu,“ tvrdí.
„Trošku nepochopili ten odkaz a snažili sa zapáčiť liberálno-progresívnej časti spektra. Ja tomu síce nerozumiem, ale vybrali si svoju cestu. Je to vlastne taký čierny fľak na ich histórii. Mohli sa zúčastniť, nikto od nich nevyžaduje vyjadrenia ani nič podobné, ale dobre. Je to dnes taká móda,“ mieni Kaliňák. „Médiá konfrontujú každého, kto je nejakým spôsobom účastný na aktivitách štátu. Toto však nie je stranícke ani politické podujatie, ale pamiatka SNP,“ podčiarkol.
Riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin pripomenul, že okrem 81. výročia Povstania si zároveň pripomínajú aj 70. výročie založenia ich múzea. „Je to pre nás dvojnásobný sviatok,“ podotkol. „Sme radi, že prišlo množstvo ľudí aj na oficiálny akt, kultúrny program a sprievodné aktivity. Teší ma, že prišli aj dvaja priami účastníci SNP, ktorí sú ešte stále medzi nami,“ dodal.
Obavy z krviprelievania
Na pódiu postupne „rečnili“ najvyšší ústavní činitelia. „Na tomto mieste každý jeden rok z blízka hľadím do tvárí posledných žijúcich hrdinov SNP a tento pohľad ma napĺňa hlbokým dojatím,“ prihovoril sa publiku pod tribúnou, poukazujúc na prítomných veteránov, prezident Peter Pellegrini. Vzápätí spomenul súčasnú spoločenskú atmosféru, v ktorej kontraste vyzdvihol schopnosť slovenského národa zomknúť sa počas Povstania.
„Vtedy v zákopoch, so zbraňou v ruke, ležali vedľa seba občiansky demokrat s komunistom, vojak s partizánom, povstalec z juhu či zo severu, obyvateľ mesta aj dediny,“ vymenoval prezident s tým, že ľudia vtedy svorne bojovali napriek mnohým prirodzeným rozdielom. Robili tak preto, lebo boli na strane slobody a demokracie.
Prezident pokračoval, že spoločnosť sa aktuálne dostala do stavu, z ktorého vymizla nielen svornosť a jednota, ale aj základná tolerancia či vzájomné porozumenie. „Bojím sa, že zrazu sa niekomu zažiada skutočná zbraň namiesto tej slovnej. Môže prísť chuť na skutočnú krv,“ mieni. Nemaľuje vraj teraz žiadneho pomyselného čerta na stenu.
„Hovorím o hrozbe, ktorá už na Slovensku mala svoje konkrétne prejavy. Čo sme už naozaj zabudli, že takto pred vyše rokom sme čelili atentátu na predsedu vlády?“ opýtal sa. Na záver hlava štátu vyjadrila vďaku hrdinom Povstania. „Skláňame sa v pokore pred vašou odvahou, odhodlaním a obetou, ktorú ste priniesli na oltár vlasti. Vieme, aké boli vaše obete a nikdy nezabudneme,“ povedal.
Premiér Róbert Fico upozornil, že odkaz SNP spočíva v tom, že bolo slovenské, veľkolepé a suverénne. „Dnes sa ľahkovážne otvárajú témy ako je nová vojna, nový konflikt medzi východom a západom. Hovorí sa o porciovaní Ruskej federácie, popierajú sa výsledky druhej svetovej vojny,“ povedal. Slovensko podľa neho ale vie, odkiaľ prišla sloboda a čo národy bývalého Sovietskeho zväzu zaplatili za oslobodzovací boj.