Dráma v bratislavskej električke: muž na vozíku udrel cestujúcu a vytiahol obušok. Zastavil ho policajt mimo služby

„Keďže jeho správanie policajt sediaci kúsok od neho vyhodnotil ako bezprostredne hroziace nebezpečenstvo pre cestujúcu, muž na vozíku sa správal hrubo a agresívne, vykonal voči nemu služobný zákrok,“ priblížil Szeiff.
Uviedol, že voči hendikepovanému mužovi použil hmaty a chvaty, znemožnil mu v ďalšom konaní a teleskopický obušok mu zobral. Incident zároveň ihneď oznámil vodičovi električky a zavolal políciu. „Na najbližšej zastávke si hendikepovaného muža prevzali policajti obvodného oddelenia Policajného zboru, ako aj príslušníci Mestskej polície Bratislava,“ doplnil Szeiff.